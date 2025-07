Protecció Civil demana màxima prudència per la previsió de pluges intenses divendres i dissabte a diverses comarques de Catalunya

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha demanat extremar la prudència davant la previsió de pluges intenses en diverses comarques aquest divendres i dissabte. Així, ha actualitzat aquest migdia l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions INUNCAT. L'episodi s'iniciarà aquest divendres a la tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu i es desplaçarà cap al litoral central i nord, on sortirà a mar ja desgastat. La previsió és que les pluges afectin fins a un 30% del territori avisat, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. La situació serà més complicada el dissabte, quan el llindar és de 40 litres per metres quadrat en 30 minuts i afectarà pràcticament tot el territori.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Sarai Sarroca, ha explicat en una atenció als mitjans aquest divendres a la tarda que no es preveuen per a aquest episodi crescudes importants dels rius grans, però que n'hi pot haver de destacables en alguns dels petits especialment a la part nord del país.

La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha afegit a la mateixa compareixença que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) farà un seguiment "intens" de l'episodi per si és necessari emetre algun tipus d'avís. Solé ha recordat la importància de ser prudent en situacions d'aquest tipus, i ha reiterat que és perillós travessar rieres o rierols tant a peu com en cotxe.

Un altre consell que ha donat Solé és el d'informar-se bé abans de fer activitats a l'aire lliure. I en aquest sentit ha posat l'exemple de la baixada de barques de la Transsegre de Balaguer, que s'ha ajornat de dissabte a diumenge per la previsió de pluges.

Dissabte, l'episodi començarà des de primera hora entrant per Ponent i Terres de l'Ebre i creuant a la baixa en direcció d'oest a est. En la franja central del dia hi hauria una línia de convergència a la Catalunya Central en el límit amb Ponent, que es desplaçaria cap a comarques de Girona fins al mar durant la tarda.

Tant Solé com Sarroca han subratllat que l'episodi no és extraordinari, però la subdirectora de Protecció Civil ha manifestat que si la tempesta, que ha de travessar Catalunya de sud a nord, "s'encalla en algun punt" pot ser que hi hagi registres d'aigua de pluja superiors als previstos.

Els dos dies els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent.

En aquest sentit, Sarroca ha subratllat que es preveu que, sobretot dissabte, hi hagi molts llamps. L'SMC ja s'ha posat en contacte amb Bombers perquè, de cara a la setmana vinent, estiguin atents als indrets on poden haver caigut els llamps el cap de setmana per si "n'ha quedat algun de latent" dins d'algun tronc i pot ser origen d'algun incendi.