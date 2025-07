El Paupaterres de Tàrrega més musical

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La música es va apoderar ahir a la nit del càmping municipal de Tàrrega amb una de les dos jornades centrals del Paupaterres, el festival que celebra la seua 27 edició. Va destacar el concert de Guillem Gisbert, el que va ser cantant del grup Manel; i les actuacions de Buhos, en ple tour dels seus 20 anys de trajectòria musical, amb el seu setè disc Sempre dempeus; i de Doctor Prats amb el seu cinquè àlbum, Aeròbic, coincidint amb el seu desè aniversari. També es va poder escoltar Juls, una de les noves veus emergents més prometedores del panorama musical català amb el seu estil pop i de música urbana, i a la jove lleidatana Olga Zoet, i hi va haver una demostració d’acrobàcies aèries amb Akroponent. Estava previst que la nit acabés amb Flashy Ice Cream i Lo Puto Cat. L’Associació Paupaterres va valorar de forma molt positiva la bona resposta per part del públic, amb unes 6.000 entrades venudes fins ahir a les 22.00 hores. Destaca també la bona acollida del PaupaJove, que es va traslladar al càmping i es va ampliar amb més propostes organitzades pels joves i pensades per a ells. Precisament, dijous es va presentar la nova mascota del Paupaterres, un llangardaix ocellat que representa els valors de resistència, adaptabilitat i sentiment de pertinença del festival, obra de Miquel Setó.

Avui, si la pluja ho permet, la jornada començarà amb el Paupakids, que en aquesta edició s’ha reconvertit i acollirà únicament un concert d’El Pot Petit. Seguidament, començarà l’última jornada del festival amb Els Pets celebrant els seus 40 anys de carrera musical, així com Ginestà, Amparanoia, Remei de Ca la Fresca, Blu Nana i Tropical Mystic.