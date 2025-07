Teleassistència avançada a Aitona

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les persones grans i les que es trobin en situació de dependència d’Aitona milloraran la seua seguretat i qualitat de vida gràcies a un projecte en el qual s’analitzarà, a través de dades generades pels dispositius de teleassistència avançada instal·lats al municipi, els seus nivells d’activitat física i estat de salut. L’anàlisi permetrà identificar patrons de comportament associats al benestar, previndrà situacions de risc –com caigudes, inactivitat o desorientació– i facilitarà la detecció precoç d’episodis crítics. La iniciativa, liderada pel Grup de Recerca en Cures de Salut (GReCS) de la UdL, també contempla una segona línia d’estudi centrada en la percepció subjectiva tant de les persones usuàries com de les seues famílies sobre l’ús de la tecnologia i els serveis que presta el centre de serveis d’Aitona. És fruit del conveni firmat aquesta setmana per l’ajuntament d’Aitona, el GReCS i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) que servirà per impulsar aquest innovador projecte en l’àmbit de la salut i l’atenció de les persones. El conveni estableix que l’IRBLleida elaborarà informes a partir de les dades obtingudes i farà difusió a través de publicacions especialitzades i congressos. Per la seua part, l’ajuntament facilitarà l’accés de dades anonimitzades i donarà suport a la identificació i contacte amb els perfils participants. “Volem que els nostres padrins visquin segurs i amb qualitat de vida, i fer-ho de la mà de la investigació i coneixement ens dona una base sòlida per aconseguir-ho”, va dir l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol.