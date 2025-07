Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Desenes de camions–alguns decorats amb globus i banderoles– van desfilar ahir al migdia pels carrers del centre de Lleida per celebrar un any més la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes. A Guissona hi van participar camions de BonÀrea, bicicletes, cotxes, motos i fins i tot els més petits amb bicis i algun tractor de joguina, informa Laia Pedrós.