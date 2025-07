La fruita de Seròs desafia la pluja

Publicat per Sergi Caufapé Creat: Actualitzat:

La quarta edició del Fruit & Music Fest de Seròs es va poder celebrar ahir malgrat la pluja, gràcies a la previsió de l’organització, que divendres va instal·lar una carpa que va garantir que es poguessin fer els espectacles al camp de futbol. El festival, que s’emmarca en el projecte 12 mesos, 12 paisatges gastronòmics, celebra l’inici de la recollida de la fruita al Baix Segre, combinant música en directe i gastronomia. Durant la inauguració, els assistents al Fruit & Music van poder disfrutar de l’actuació de HoPeta Street Band i de l’espectacle de circ L’actitud, de Jam Clown. La proposta gastronòmica anava a càrrec de Mateu Blanch, del Restaurant Caravista de Lleida, i a partir de les 22.30 es preveia més música amb DJ Teixi, Noche Ochentera, DJ Arzzett i DJ RoyG, que havien de tancar la sessió ben entrada la matinada. Val a destacar que l’any passat els concerts sí que es van haver de suspendre a causa de la pluja, per la qual cosa en aquesta edició l’organització va poder ser previsora gràcies als avisos de fortes tempestes durant la tarda a tot Catalunya.

El Fruit & Music Fest d’aquest any també va tenir un vessant solidari, gràcies a l’estreta col·laboració amb la Fundació Antisida de Lleida, l’organització de la qual va instal·lar un punt lila al camp de futbol per garantir un espai lliure d’agressions durant els espectacles i concerts. A més, el festival de Seròs va segellar un acord amb l’entitat Afanoc Lleida, que va instal·lar un punt de venda de gorres infantils per recaptar fons destinats a millorar la qualitat de vida de nens i nenes amb càncer.