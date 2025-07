Els llimons disparen el seu preu gairebé un 60% respecte a l’any passat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El preu dels llimons s’ha disparat gairebé un 60% en comparació amb juliol de 2024, convertint-se al producte de la cistella bàsica que més increment ha experimentat en l’últim any. Mentrestant, l’oli d’oliva presenta la baixada més gran, amb una reducció del 42% respecte al mateix període de l’any anterior, segons revela l’últim estudi realitzat per Facua-Consumidores en Acció publicat aquest 14 de juliol de 2025.

L’organització de consumidors ha analitzat l’evolució de preus entre principis de juny i principis de juliol de 2025 a vuit cadenes de distribució diferents. Els resultats mostren que el quilo de llimons ha experimentat un increment mitjà del 22,7% l’últim mes, assolint la seua pujada més significativa a Alcampo, on ha passat de 2,35 euros el juny a 2,99 euros al juliol, la qual cosa suposa un 27,2% més.

En aquest mateix període, altres productes que han registrat importants pujades són les peres conferència, amb un encariment mitjà de l’11,6%, i les pomes golden, el preu de les quals s’ha incrementat un 9,6% de mitjana. Es pot destacar que les peres conferència han pujat un 20,1% a Alcampo (de 2,49 a 2,99 euros/quilo), mentre que les pomes golden han experimentat la seua pujada més gran a Eroski, amb un 20,7% (d’1,88 a 2,27 euros).

Aliments bàsics amb més variacions de preu al juliol

L’estudi de Facua revela que la malla de taronges també ha experimentat un notable increment, amb un augment mitjà del 8,8% en les últimes setmanes. El cas més cridaner s’ha registrat a Dia, on aquest producte és un 33,4% més car que fa un mes, passant de 4,49 euros al juny 5,99 euros el juliol de 2025.

Durant aquest període, altres productes que han incrementat el seu preu són els enciams iceberg (4,1%), les llenties pardines (2,1%), el litre d’oli d’oliva (1,7%), el litre d’oli de gira-sol (1,6%) i la farina de blat (0,1%). D’altra banda, els únics productes que mantenen idèntic preu respecte al mes anterior són els alls, les pastanagues i els xampinyons laminats.

En el costat oposat, entre els aliments que han experimentat una reducció de preu el juliol respecte a juny, es troben les patates (-0,2%), l’arròs redó (-0,2%), el bric de llet sencera (-0,6%), la dotzena d’ous (-0,8%), el quilo de cebes (-1,2%), el paquet de macarrons (-2,3%) i el raïm blanc sense llavors, que registren, la baixada mensual més gran amb un descens del 6,8%.

Comparativa interanual de preus en productes bàsics

En analitzar la variació interanual, l’estudi confirma que els llimons són el producte que més s’ha encarit, amb un increment mitjà del 59,6% entre juliol de 2024 i juliol de 2025. L’augment més elevat s’ha detectat a Alcampo, on el quilo de llimons ha passat d’1,79 a 2,99 euros, la qual cosa representa un 67,1% més.

Les peres conferència ocupen el segon lloc en la llista de productes amb més increment interanual, amb un 25% de pujada, seguides per la dotzena d’ous, que costa actualment un 19,3% més que fa un any. També han experimentat augments significatius els alls (19,1%), el quilo de pastanagues (17,4%), el raïm blanc sense llavors (15,5%), el litre d’oli de gira-sol (15,8%) i el quilo de cebes (14,1%).

Altres productes amb increments interanuals rellevants són la malla de taronges (10,0%), els enciams iceberg (7,2%), el quilo de pomes golden (4,4%), els xampinyons laminats (3,6%), el bric de llet sencera (2,9%), el quilo d’arròs redó (2,8%), les llenties pardines (2,5%), el paquet de macarrons (0,4%) i la farina de blat (0,4%).

En contrast, el litre d’oli d’oliva destaca com el producte que més reducció de preu ha experimentat l’últim any, amb una baixada mitjana del 42% entre juliol de 2024 i juliol de 2025. Les patates, per la seua part, acumulen un descens més modest del 0,9% en els últims 12 mesos.

Canvis en la tributació d’aliments bàsics a Espanya

És important recordar que des de l’1 de gener de 2025, els aliments bàsics que tenien l’IVA reduït al 2% van passar a tributar al 4%. Aquests productes inclouen els olis d’oliva, les llets, el pa, els ous, el formatge, les fruites, les verdures, els llegums, els tubercles, els cereals i les farines. D’altra banda, l’IVA de les pastes alimentàries i els olis de llavors va experimentar un increment del 7,5% al 10%.

Facua ha recordat que, després de les seues denúncies, el febrer de 2024 el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 va enviar un requeriment a les principals cadenes de supermercats i hipermercats sol·licitant-los que acreditessin que les pujades aplicades des de gener de 2023 als preus de nombrosos aliments bàsics no implicaven augments en els seus marges de benefici, una pràctica prohibida mentre els productes van estar afectats per la rebaixa de l’IVA.

Tanmateix, l’organització de consumidors lamenta que un any i mig després, Consum no ha anunciat l’obertura de cap expedient sancionador malgrat casos "tan clars" com les pujades de marges en l’oli d’oliva que han denunciat repetidament durant aquest període.

Quins factors influeixen en la fluctuació de preus dels cítrics?

El notable increment en el preu dels llimons respon a diversos factors que afecten directament la producció de cítrics a Espanya. Les condicions meteorològiques adverses experimentades durant la temporada de cultiu 2024-2025, amb sequeres prolongades en algunes zones productores del llevant espanyol, han repercutit negativament en la collita.

A més, l’augment dels costos de producció, incloent fertilitzants, aigua i energia, ha contribuït a l’encariment d’aquests productes. Els agricultors han hagut de fer front a més despeses operatives que inevitablement es traslladen al preu final que paga el consumidor en els lineals dels supermercats.

La pressió de les importacions de tercers països també juga un paper rellevant en la formació de preus. Els cítrics procedents de països com el Marroc, Turquia o Sud-àfrica competeixen directament amb la producció nacional en determinades èpoques de l’any, que pot alterar l’equilibri del mercat i afecta l’estabilitat dels preus.