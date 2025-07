Missa de comiat del bisbe Salvador

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El bisbe Salvador Giménez es va acomiadar ahir al capdavant de la diòcesi de Lleida amb una missa a la Catedral que va presidir ell mateix i que va reunir mig miler de fidels, que van voler acompanyar-lo així en el seu adeu per jubilació després d’una dècada de dedicació apostòlica al bisbat lleidatà. Val a recordar que el papa Lleó XIV va nomenar el mes de maig passat el barceloní Daniel Palau com el seu substitut, dos anys després que Giménez presentés la seua renúncia quan va complir els 75 anys, edat reglamentària per al retir a l’Església catòlica.

En la celebració eucarística, Giménez va estar acompanyat per sacerdots i diaques de la diòcesi, així com el bisbe emèrit Joan Piris. Va agrair que el temple s’omplís de fidels i els va assegurar que són “la meua família”, ja que la seua personal de València no va poder assistir-hi. “Us dono les gràcies per aquests anys com a bisbe. És el més gran que he pogut fer”, va manifestar durant l’homilia. En les ofrenes finals, se li va regalar una selecció de documents del seu pas com a bisbe de Lleida i un quadre amb el mapa de la diòcesi. En la celebració també van intervenir el vicari general, Lluís Sallán; el delegat de Càritas, Joan Carles Nicuesa; el delegat de Vida Consagrada, Antoni Riera; i la directora del secretariat de confraries i congregacions, Montse Sánchez, que va agrair al bisbe Salvador la seua tasca davant del ministeri durant 10 anys a Lleida. A l’acabar la missa, fidels i bisbe van compartir un refrigeri a les portes de la Catedral.