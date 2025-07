El toc de castells més cultural

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Lleida va viure ahir una jornada castellera única amb la primera trobada de les tres colles lleidatanes: els Castellers de Lleida, els Margeners de Guissona i els Malfargats del Pallars, que es van reunir al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per inaugurar la seua festa major amb una actuació memorable en la qual només hi va haver un castell que no va poder ser descarregat. Va ser el segon que van alçar els Malfargats, un 3 de 6 amb agulla que van aconseguir carregar, però es va desestabilitzar després que l’enxaneta fes l’aleta. “Ho hem lluitat i potser no hem encertat amb algunes mesures, però la caiguda ha estat molt suau i la colla s’ho ha pres molt bé”, va explicar Estel López, la cap de colla de la formació més jove de la demarcació, fundada el 2017. No obstant, els del Pallars van aconseguir carregar i descarregar amb èxit dos pilars de 4 i un 3 de 6.

Els amfitrions, els Castellers de Lleida, van aconseguir completar un 2 de 7. “És la nostra segona torre de la temporada, el nostre castell més difícil”, va explicar el seu líder, Marc Giné, als micros de Lleida TV, que va retransmetre la jornada en directe. “Estrenàvem acotxadora i enxaneta i ha anat molt bé, encara que hi havia un punt normal de nervis i tensió”, va afegir. La colla també va executar amb èxit diversos pilars de 4, un 5 de 7 i un 4 de 7.

Amb la seua camisa de color de terra mullada, els Margeners van alçar pilars de 4 i de 5, així com un 4 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 3 de 6 aixecat per sota. “Avui he estat acotxador i enxaneta, ha anat molt bé”, va explicar el Jan, que amb 6 anys és un dels membres més joves.

Els encarregats de pronunciar el pregó van ser el president de l’esbart Arrels i de la colla bastonera de Lleida, Xavier Ramon, i de l’artista Noemí Busquets, que dona vida a Esperanceta de Casa Gassia. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va donar la benvinguda als assistents juntament amb el president de la Diputació, Joan Talarn.

Les festes de l’IEI continuen avui amb els bastoners i els capgrossos

Després d’inaugurar-se ahir, la festa major continua avui amb una cercavila al pati i voltants de l’IEI de la mà dels bastoners de Lleida i Mollerussa, els capgrossos de Lleida i els esbarts Sícoris, Arrels de Lleida i Albada de Tàrrega. El foc agafarà protagonisme demà, amb un taller de fanalets al matí i ball de diables a la tarda. Dimecres serà el torn per a les arrels del Pirineu amb balls populars, una mostra de falles i un concert d’Alidé Sans. Els gegants agafaran el relleu dijous amb una xarrada del mestre Jordi Arnau Espuga i una trobada amb Lo Marraco i colles de diversos municipis. Per una altra banda, divendres serà el torn de les sardanes, i la banda lleidatana Silvestres tancarà la festa major dissabte.