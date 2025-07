Premis a la inserció laboral a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida va ser una de les entitats i firmes de Ponent que van rebre ahir el reconeixement de la Fundació Mapfre per la seua implicació i compromís en la inserció sociolaboral en un acte que es va celebrar a la Llotja i al qual va assistir la infanta Elena, directora de projectes de l’esmentada entitat. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recollir una menció especial i, en la seua intervenció, va destacar que el treball que fa l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) Salvador Seguí “és una peça clau en l’estratègia de desenvolupament local sostenible a la ciutat”, i va felicitar Down Lleida, una altra de les entitats reconegudes, “per defensar els drets i la dignitat de les persones amb discapacitat intel·lectual”, així com les cinc empreses guardonades al ser “exemple que el teixit empresarial pot ser un aliat en la transformació social”. Així, van ser reconegudes Supsa-Plusfresc, Benito Arnó i La Boscana, pel compromís en la inserció de persones amb discapacitat de Lleida i com a col·laboradors del programa Junts Som Capaços de la Fundació Mapfre, igual que el Càmping Llavorsí i Metall & Decor Ibérica, com a empreses beneficiàries de la convocatòria d’ajuts Accedim de la mateixa fundació.

La infanta Elena va remarcar que, “sens dubte, el programa social d’ocupació de la fundació Mapfre és un dels més importants i que més satisfacció ens proporciona a tots els que treballem en l’organització perquè des del 2010 facilita a persones vulnerables la seua plena integració social a través de la formació i l’ocupació”. En aquest sentit, val a assenyalar que aquests 15 anys el programa Junts Som Capaços ha aconseguit que més de 7.000 empreses col·laborin activament en el projecte i que 6.650 persones hagin tingut una oportunitat laboral. Així mateix, la iniciativa Accedim ha concedit unes 7.000 ajuts a l’ocupació a nivell estatal. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos Martín; el director general territorial de Mapfre a Catalunya i Illes Balears, Joaquim Miró; i altres representants del sector social i empresarial van participar en l’acte a la Llotja.