Un de cada tres treballadors autònoms de Lleida, sense vacances: "Cal sortir a vendre cada dia de l'any"

Un 33% dels autònoms a Espanya no faran vacances aquest estiu, segons la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). Una xifra preocupant que s’agreuja a Catalunya, on cada vegada es registren menys treballadors per compte propi.

En aquest sentit, Lleida ha estat l’única província catalana que ha perdut autònoms durant el primer semestre del 2025, segons el mateix informe. “El que realment hauria de preocupar-nos és que hi ha milers de professionals que encara intercanvien temps per diners. Ens han fet creure que podem treballar 10 mesos per menjar 12, i així els números no surten. Cal sortir a vendre cada dia de l’any”, alerta Rosa Montaña, experta en vendes i autora d’una vintena de llibres.

Segons ATA, a les zones urbanes el 22,8% dels autònoms no descansarà aquest estiu, una xifra que s’eleva fins el 27,2% en àrees rurals. Encara que l’informe no detalla dades concretes per a Lleida, aquest context reflecteix com la pluriactivitat i la pressió per mantenir el negoci obert tot l’any afecten tant entorns rurals com urbans a Catalunya.