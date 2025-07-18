Confirmat pel SEPE: si vius a Lleida pots tenir aquest subsidi a l'esgotar l’atur
La reforma del subsidi d’atur amplia l’accés a menors de 45 anys sense càrregues familiars i elimina el mes d’espera després d’esgotar la prestació contributiva
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha confirmat que els residents a Lleida, igual com en la resta d’Espanya, poden accedir al nou subsidi per esgotament de la prestació contributiva després de finalitzar el període de cobrament de l’atur. Aquest ajut econòmic, regulat pel Reial Decret 2/2024, representa una important millora respecte a les anteriors prestacions assistencials, en ampliar significativament els col·lectius que poden beneficiar-se d’ella i incrementar les seues quanties.
La principal novetat d’aquesta reforma rau que ara també poden sol·licitar aquest subsidi els aturats menors de 45 anys sense responsabilitats familiars, un col·lectiu anteriorment exclòs d’aquests ajuts. A més, s’ha eliminat el conegut com a "mes de carència", permetent accedir al subsidi immediatament després d’esgotar la prestació contributiva, sense necessitat d’esperar 30 dies com ocorria fins ara.
Per poder beneficiar-se d’aquesta prestació, els sol·licitants han de complir diversos requisits específics i demostrar una situació de vulnerabilitat econòmica. Entre les condicions més destacades està no percebre ingressos superiors al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (actualment 850,5 euros mensuals), mantenir la inscripció com a demandant d’ocupació i firmar el compromís d’activitat.
Requisits per accedir al subsidi després d’esgotar l’atur
Per poder cobrar aquest subsidi d’atur, els residents a Lleida o qualsevol altra localitat espanyola han de complir una sèrie de condicions establertes pel SEPE:
En primer lloc, és imprescindible haver esgotat completament una prestació contributiva per atur i continuar en situació legal d’atur. A això se suma l’obligació d’inscriure’s com a demandant d’ocupació i mantenir aquesta inscripció activa durant tot el temps que es percebi el subsidi.
També resulta fonamental firmar el compromís d’activitat, mitjançant el qual el sol·licitant accepta participar en accions de millora d’ocupabilitat, formació o de similars que li proposi el SEPE. I potser el requisit més restrictiu, és necessari acreditar que no es perceben ingressos superiors al 75% del SMI (850,5 euros mensuals), sense comptar les pagues extraordinàries.
Per al càlcul de les rendes, el SEPE aplica criteris específics: computa els ingressos en termes bruts sense deduccions, descompta les despeses necessàries per obtenir ingressos per activitats professionals o empresarials, i resta les pèrdues dels guanys patrimonials obtinguts.
Un aspecte important és que, si inicialment el sol·licitant no compleix les condicions de manca de rendes o responsabilitats familiars, podrà accedir posteriorment al subsidi si aquestes circumstàncies canvien dins del termini d’un any des de la data del fet causant.
Durada i quantia del nou subsidi d’atur
La durada d’aquesta prestació varia considerablement segons les característiques personals del sol·licitant. Per als menors de 45 anys sense càrregues familiars, es requereix haver esgotat almenys 360 dies de prestació contributiva per accedir a sis mesos de subsidi. En canvi, els majors de 45 anys sense responsabilitats familiars necessiten haver consumit només 120 dies d’atur per rebre el mateix període d’ajuda.
El cas més favorable és el de les persones amb càrregues familiars, independentment de la seua edat. Si han esgotat almenys 120 dies de prestació contributiva, podran rebre el subsidi durant un màxim de 24 mesos. Aquesta durada s’amplia fins els 30 mesos si han consumit 180 dies o més d’atur.
Quant a la quantia econòmica, el nou subsidi introdueix un sistema progressivament decreixent, allunyant-se del model anterior que fixava un import únic del 80% de l’IPREM. Ara, durant els primers 180 dies es percebran 570 euros mensuals (95% de l’IPREM); en els següents 180 dies la quantitat es redueix a 540 euros (90% de l’IPREM); i a partir del dia 361 s’estableix en 480 euros mensuals (80% de l’IPREM).
Documentació necessària i terminis per sol·licitar-ho
Per tramitar aquesta ajuda, els interessats han de presentar una sèrie de documents. A més del model oficial de sol·licitud disponible en el SEPE, es requereix un document d’identificació en vigor (DNI o passaport per a espanyols, certificat de registre amb NIE i passaport per a estrangers de la UE, o TIE amb NIE i passaport per a estrangers no comunitaris).
També és necessari aportar un document bancari que acrediti la titularitat del compte on s’ingressarà el subsidi, així com el Llibre de Família o certificat del Registre Civil quan correspongui. En alguns casos, el SEPE pot sol·licitar justificants addicionals de rendes.
El termini per sol·licitar aquest subsidi és de 15 dies hàbils a partir de l’esgotament de la prestació contributiva per atur. La sol·licitud pot realitzar-se a través de diversos canals: la Seu Electrònica del SEPE (opció recomanada per la seua agilitat), presencialment a les oficines del SEPE (amb cita prèvia), o mitjançant les oficines d’inscripcions públic i correu administratiu.
Compatibilitat amb la feina i altres prestacions
Una de les novetats més destacables d’aquesta reforma és que, a partir de l’1 d’abril de 2025, el subsidi serà compatible amb una feina remunerada durant els primers sis mesos (180 dies) de percepció. Aquesta mesura busca fomentar la reinserció laboral sense que això suposi la pèrdua immediata de l’ajut econòmic.
D’altra banda, aquelles persones que esgotin el subsidi i totes les prestacions d’atur disponibles, podran sol·licitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sempre que compleixin els criteris de vulnerabilitat econòmica establerts en la normativa vigent. La quantia i requisits específics per accedir a l’IMV estan detallats en la Disposición Adicional Duodécima del Reial Decret-llei 2/2024.
Què succeeix amb les prestacions anteriors?
Amb l’entrada en vigor d’aquesta reforma, el nou subsidi per esgotament de la prestació contributiva substitueix als anteriors ajuts com el subsidi familiar i el subsidi per a majors de 45 anys. Les persones que ja estiguessin percebent aquestes prestacions anteriors continuaran rebent-les segons les condicions sota les quals van ser concedides, fins el seu esgotament.
No obstant, en determinats casos, els beneficiaris de prestacions antigues poden sol·licitar acollir-se al nou model si aquest resulta més avantatjós per a la seua situació particular, encara que aquesta opció s’ha d’avaluar acuradament segons cada cas concret.
Com afecta aquesta reforma als treballadors eventuals del camp?
Els treballadors eventuals agraris d’Andalusia i Extremadura mantenen un règim especial de protecció, encara que amb algunes modificacions. La reforma ha introduït canvis en les condicions d’accés i manteniment d’aquests ajuts específics, però sense eliminar aquest subsidi especial que reconeix les particularitats del treball agrari en aquestes comunitats autònomes.
Per als residents a Lleida que treballin al sector agrari, s’aplicaran les condicions generals del subsidi per esgotament de la prestació contributiva, sense les especificitats previstes per a Andalusia i Extremadura.