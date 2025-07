El digital de SEGRE arriba a les 5 milions de pàgines vistes el mes de juny

El portal digital de SEGRE ha aconseguit més de 5 milions de pàgines vistes (notícies llegides) el mes de juny passat, segons les dades oficials auditades per l’Oficina de la Justificació de la Difusió, aconseguint un nou un rècord històric i demostrant ser el mitjà de comunicació digital de referència a la demarcació de Lleida. Concretament, el portal de SEGRE va registrar 4.906.419 pàgines vistes (5.076.000 sumant-li l’agenda i la botiga online), xifres que representen una mitjana diària de 161.692 pàgines vistes. Segons les estadístiques, el digital de SEGRE ha rebut 1.108.935 usuaris durant el mes de juny i en relació amb el temps que cada un passa en cada pàgina, el portal web ha comptabilitzat 2.834.043 sessions amb una durada mitjana de 2 minuts i 32 segons, demostrant l’alt nivell d’interacció dels lectors amb els continguts. Aquestes xifres tan positives van acompanyades d’un altre assoliment remarcable ja que en el registre de gener a juny el digital de SEGRE ha aconseguit 28 milions de pàgines vistes i 5.000.000 d’usuaris. Si segueix aquesta línia, SEGRE podria aconseguir el millor any digital de la seua història. Aquestes estadístiques reflecteixen una gran distància amb el principal competidor digital de les comarques de Lleida en matèria de pàgines vistes (notícies llegides), ja que La Manyana va guanyar 162.000 pàgines vistes al juny, amb la qual cosa SEGRE multiplica per 30 aquestes dades. Altres mitjans de Lleida a la llista de l’Oficina de la Justificació de la Difusió són PallarsDigital, Lleidadiari i Nova Tàrrega. En xarxes socials, SEGRE també manté un creixement sostingut arribant als 60.000 seguidors a Instagram, la mateixa xifra a Facebook i 35.000 a la xarxa social X.