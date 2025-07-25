La fruita mes completa de la naturalesa per regenerar el fetge
Estudis científics destaquen els seus beneficis contra l’envelliment cel·lular, la inflamació crònica i els danys hepàtics, consolidant-la com a aliada terapèutica d’origen vegetal
La nespra (Eriobotrya japonica), fruita originària d’Àsia, s’ha posicionat com un dels aliments amb més potencial terapèutic segons recents investigacions científiques. Més enllà del seu agradable sabor, destaca pels seus comprovats beneficis per a la salut hepàtica i les seues potents propietats antioxidants. Utilitzat tant en la medicina tradicional com en estudis científics moderns, aquest fruit concentra compostos bioactius que el converteixen en un aliat natural per a la salut, especialment per la seua capacitat per afavorir la regeneració del fetge.
Els estudis més recents han confirmat que diferents parts d’aquesta planta —des de les fulles fins a les llavors, passant pels fruits— contenen valuosos compostos amb propietats medicinals. La nespra destaca principalment per la seua acció antioxidant, antiinflamatòria i hepatoprotectora, beneficis avalats per nombroses publicacions científiques. Aquestes investigacions no només validen el seu ús tradicional, sinó que obren noves possibilitats en el camp de la fitoteràpia moderna per al tractament de diverses afeccions.
El cultiu de la nespra s’ha estès considerablement pel sud d’Espanya en els últims anys, adaptant-se perfectament al nostre clima mediterrani. Els productors espanyols han trobat en aquesta fruita una alternativa rendible i sostenible, convertint Espanya en un dels principals productors europeus d’aquesta valuosa fruita. L’interès per les seues propietats medicinals ha impulsat tant el seu consum com la seua investigació en centres especialitzats del nostre país.
El poder antioxidant de la nespra contra l’envelliment
La capacitat antioxidant de la nespra es deu principalment a la seua rica composició en flavonoides, àcids fenòlics i carotenoides. Aquests compostos actuen neutralitzant els radicals lliures, protegint les cèl·lules de l’estrès oxidatiu i retardant l’envelliment cel·lular. Aquest potencial ha estat àmpliament documentat en estudis científics com el realitzat per Liu i Chen el 2018.
Segons van afirmar aquests investigadors: "Els extractes bruts de la nespra van presentar elevada capacitat d’eliminar radicals lliures a causa de l’abundància d’àcid clorogènic, àcid ferúlic i quercetina, suggerint potencial rellevant com a agent antioxidant natural". Aquestes troballes posicionen a la nespra com un superaliment natural amb capacitat per combatre els processos oxidatius relacionats amb nombroses malalties cròniques.
A més, investigacions realitzades a la Xina durant 2024 han analitzat la relació entre els antioxidants presents en aquesta fruita i la reducció del risc de malalties neurodegeneratives. Aquests estudis reforcen el reconeixement internacional dels efectes protectors de la nespra sobre el sistema nerviós, ampliant el seu espectre de beneficis per a la salut més enllà del tradicionalment conegut.
Propietats antiinflamatòries de la nespra
L’activitat antiinflamatòria de les fulles de la nespra està directament relacionada amb la presència de compostos triterpènics, com l’àcid ursòlic i l’àcid oleanòlic. Aquestes substàncies modulen eficaçment la producció de mediadors inflamatoris en l’organisme, contribuint significativament a la reducció de dolors crònics i inflamacions articulars, tal com van demostrar Oliveira i Reis en el seu estudi publicat el 2020.
"Les fulles de la nespra van demostrar efecte inhibitori significatiu sobre marcadors inflamatoris associats a l’artritis i malalties metabòliques, la qual cosa valida el seu ús tradicional", van assenyalar aquests investigadors a la seua publicació. Aquest suport científic confirma les observacions tradicionals sobre els beneficis d’aquesta planta en el tractament d’afeccions inflamatòries diverses.
A Espanya, diversos grups d’investigació estan actualment desenvolupant estudis clínics per avaluar l’eficàcia d’extractes estandarditzats de nespra en pacients amb malalties inflamatòries cròniques. Els resultats preliminars, presentats en el Congrés Nacional de Fitoteràpia celebrat a València el març de 2025, són prometedors i suggereixen aplicacions terapèutiques concretes en un futur pròxim.
L’efecte regenerador de la nespra al fetge
La capacitat hepatoprotectora és, sens dubte, un dels beneficis més documentats i estudiats de la nespra . Les investigacions científiques demostren que el consum regular del fruit o infusió de les fulles estimula la renovació de cèl·lules hepàtiques, protegint aquest òrgan vital contra toxines i agents nocius. Els mecanismes implicats en aquesta protecció involucren l’acció sinèrgica dels polifenols i la vitamina E presents en la seua composició.
Wang i Zhang van publicar el 2017 un estudi fonamental sobre aquestes propietats: "Els extractes de nespra van reduir significativament els nivells d’enzims hepàtics lesius i van augmentar la regeneració d’hepatòcits en models animals, indicant efecte protector consistent sobre el fetge." Aquestes conclusions han motivat el desenvolupament de suplements nutricionals basats en extractes de nespra, especialment dirigits a persones amb afeccions hepàtiques.
Investigacions recents realitzades a Tòquio durant 2024 han demostrat a més que la nespra pot contribuir significativament a la recuperació de pacients amb lesions hepàtiques causades per medicaments. Aquestes troballes suggereixen un paper complementari important en els protocols de tractament per a diverses patologies hepàtiques, incloses les induïdes per fàrmacs o substàncies tòxiques.
Com incorporar la nespra a la nostra dieta?
Per aprofitar els beneficis de la nespra, els experts recomanen diverses formes de consum. La infusió de fulles seques és una de les més populars i efectives, sent especialment valorada pel seu efecte hepatoprotector i antiinflamatori. La preparació recomanada consisteix a utilitzar entre 2 i 3 grams de fulles seques per tassa d’aigua, consumint fins dos infusions diàries.
El fruit fresc pot consumir-se naturalment o incorporar-se en preparacions culinàries diverses. En la gastronomia espanyola, la nespra s’utilitza cada vegada més en amanides, postres i conserves, aportant no només sabor sinó també les seues valuoses propietats nutricionals i terapèutiques. Els xefs més innovadors estan incorporant aquesta fruita en plats d’alta cuina, contribuint a la seua difusió i valorització.
És important destacar que, com amb qualsevol producte natural amb propietats medicinals, es recomana prestar especial atenció a la dosificació i a la procedència del material vegetal. L’ús terapèutic de les fulles i fruits ha d'estar sempre orientat per professional capacitat, ja que altes concentracions de principis actius poden tenir efectes indesitjats en determinades persones o circumstàncies.