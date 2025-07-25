El Sorteig de l’Or de Creu Roja deixa 250.000 euros al Pallars Jussà
El 4t premi, per a un únic comprador
El Sorteig de l’Or que organitza cada any Creu Roja ha deixat el seu quart premi, de 250.000 euros, en el Pallars Jussà. En concret, el número premiat ha estat el 51.550 de la sèrie 009, comprat per un soci de l’Assemblea Comarcal de Creu Roja al Jussà. Així mateix, aquest sorteig solidari també va repartir diversos premis menors que sumen més de 25.000 euros en diferents punts de la demarcació de Lleida.
Així, del total de 364.500 euros del premi repartits a Catalunya, 275.800 han caigut en municipis lleidatans. La campanya d’aquest any portava per lema El que fem per les persones val or, i el sorteig suposa una de les principals fonts de finançament de Creu Roja, pel que fa possible que l’entitat pugui mantenir la seua activitat que es basa en la lluita contra la pobresa i la violència de gènere, el suport escolar a menors, entre d’altres.