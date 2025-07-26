EMERGÈNCIES
Enviament d’alertes de Protecció Civil via satèl·lit
Permet avisar en una zona en la qual no es disposa de cobertura de telefonia mòbil. Seria una eina alternativa
La Generalitat ha impulsat una prova pilot d’enviament d’alertes de Protecció Civil via satèl·lit als telèfons mòbils al municipi d’Osor, a la Selva. L’objectiu d’aquesta iniciativa, desenvolupada per Protecció Civil i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, és demostrar les capacitats del servei, que fa servir satèl·lits Galileu en una zona on no es disposa de cobertura de telefonia mòbil, i així valorar l’ús de sistemes alternatius per alertar la població en cas d’emergències greus.
Es tracta d’un servei en fase de proves que donarà suport i complementarà els actuals serveis d’enviament massiu de missatges d’alerta a la població en cas d’emergència. A diferència de les alertes actuals, que depenen de la xarxa telefònica terrestre, EWSS enviarà informació, alertes i instruccions de seguretat a mòbils, fins i tot aquells situats en zones sense cobertura, i podrà ser operatiu durant un desastre que pugui afectar les infraestructures terrestres. Això permetrà millorar les actuals capacitats de notificació gràcies a la cobertura global que proporcionen els satèl·lits.
La demostració va reproduir un escenari de risc d’inundació. Des d’Osor es va emetre l’alerta, que es va transmetre als satèl·lits Galileu. Aquests, al sobrevolar la zona d’interès, van emetre el missatge als mòbils situats a la zona d’emergència.