Un estudi revela que la dieta, i no la inactivitat, és la principal causa de l’obesitat mundial
Investigadors de la Universitat de Duke (Estats Units) demostren que l’augment del consum calòric és el factor clau darrere de la crisi global d’obesitat, especialment en països desenvolupats.
Un estudi del Laboratori Pontzer de la Universitat de Duke (Estats Units) ha conclòs que l’augment global de l’obesitat es deu principalment a una ingesta calòrica més gran i no a una reducció en l’activitat física. La investigació, publicada a la revista PNAS, va analitzar més de 4.200 adults d’entre 18 i 60 anys pertanyents a 34 poblacions de sis continents, incloent des de caçadors-recol·lectors fins habitants de països industrialitzats.
Contrari a la creença comuna, els investigadors van trobar que les persones en països més desenvolupats gasten la mateixa o fins i tot més energia diària que aquelles en regions menys industrialitzades. Tanmateix, aquesta despesa energètica amb prou feines explica l’augment de greix corporal observat amb el desenvolupament econòmic.
“La dieta, i no la reducció de l’activitat, és la principal causa de l’obesitat als Estats Units i altres països desenvolupats”, va afirmar Herman Pontzer, autor principal de l’estudi. L’equip va integrar també dades de l’Índex de Desenvolupament Humà de l’ONU per precisar el nivell d’industrialització de les poblacions estudiades.
Els autors de l’estudi esperen que aquestes troballes ajudin a aclarir les estratègies de salut pública. Encara que destaquen la importància de l’exercici, subratllen que s’ha d’abordar juntament amb la dieta com un factor complementari, no substitut. Ara s’enfocaran en identificar quins components dietètics són els més responsables de l’augment de l’obesitat als països rics.