L’IEI exposa la mostra de castellers que celebra el reconeixement de la Unesco

Imatge de la inauguració ‘Som patrimoni. Som castells’. - IEI

L’IEI va inaugurar dijous la mostra fotogràfica Som patrimoni. Som castells que celebra els quinze anys de la distinció als castellers de la Unesco com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L’exposició es podrà veure fins al 17 d’agost a l’Espai X i està formada per imatges de fotògrafs reconeguts que recullen les fites més icòniques i emblemàtiques de la història recent dels castellers. La mostra la va impulsar la Coordinadora de les Colles Castelleres de Catalunya i inclou fotografies de professionals de reconegut prestigi com David Oliete, Mireia Comas, David Ramos, Emilio Morenatti, Pau Corcelles, Marçal Cubells, Joel Mesas o Pol Venteo, que proposen un relat visual d’aquests quinze anys i que commemoran el màxim reconeixement al qual pot aspirar un element de patrimoni immaterial com els castellers. Cada imatge té un cartell que identifica l’autoria, any i descripció del moment que representa i que convida a reviure, reflexionar i projectar el futur d’aquest patrimoni viu.

“Fa molts anys que fem castells i veure’ls retratats amb tanta emoció i intensitat és un orgull per a tots nosaltres”, va comentar Mònica Aguilera, presidenta de Castellers de Lleida.

