FOTOGRAFIA
L’IEI exposa la mostra de castellers que celebra el reconeixement de la Unesco
L’IEI va inaugurar dijous la mostra fotogràfica Som patrimoni. Som castells que celebra els quinze anys de la distinció als castellers de la Unesco com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L’exposició es podrà veure fins al 17 d’agost a l’Espai X i està formada per imatges de fotògrafs reconeguts que recullen les fites més icòniques i emblemàtiques de la història recent dels castellers. La mostra la va impulsar la Coordinadora de les Colles Castelleres de Catalunya i inclou fotografies de professionals de reconegut prestigi com David Oliete, Mireia Comas, David Ramos, Emilio Morenatti, Pau Corcelles, Marçal Cubells, Joel Mesas o Pol Venteo, que proposen un relat visual d’aquests quinze anys i que commemoran el màxim reconeixement al qual pot aspirar un element de patrimoni immaterial com els castellers. Cada imatge té un cartell que identifica l’autoria, any i descripció del moment que representa i que convida a reviure, reflexionar i projectar el futur d’aquest patrimoni viu.
“Fa molts anys que fem castells i veure’ls retratats amb tanta emoció i intensitat és un orgull per a tots nosaltres”, va comentar Mònica Aguilera, presidenta de Castellers de Lleida.