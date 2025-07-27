CULTURA
Multitudinària ballada de sardanes a la fresca
Més de 300 persones van assistir divendres a la nit a la segona ballada de sardanes a la fresca al Pati de les Escoles de Torres de Segre amb la música de la Bellpuig Cobla.
La Bellpuig Cobla va iniciar el ball amb la sardana Vint estius de Sardanes a la Fresca encarregada per el Consell al músic i compositor Òscar Barqué. També van tocar temes com A la Cris, Plaça Bacardí, Gelosa, Mil·lenari, Catalanitat o La reina del Poble Nou.
En aquesta ocasió, hi van participar ahir 10 grups sardanistes procedents d’Alguaire, Artesa de Lleida, Torrefarrera, Almacelles, Torres de Segre, Alcarràs, Alpicat, Alfés i Lleida. Així mateix, la Federació Sardanista de les Terres de Lleida va oferir la possibilitat d’aprendre a ballar sardanes posant un professor a disposició de qui volgués.