FESTES
Penelles estrena la seua nit cultural i gastronòmica
Penelles va celebrar ahir l’estrena de l’Artapa-Visit Penelles, una proposta estiuenca que uneix art mural, gastronomia i música en una sola nit. Amb una ruta guiada, tapes creatives de proximitat i concerts a l’aire lliure, aquest municipi de la Noguera va convidar tothom a gaudir d’aquesta experiència.
L’activitat va començar a les 19 hores amb una visita comentada a diversos punts d’interès patrimonial i artístic de la localitat.
Més tard, a les 20.00 hores, la plaça Major es va convertir en un gran espai gastronòmic on sis establiments locals van oferir cinc tapes diferents, degustació amenitzada primer amb la música d’HAO Band, sent la cantant Marina Casellas qui va posar el punt final a la vetllada.