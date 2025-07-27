SEGRE

Sant Jaume i els fanalets aviven el cicle festiu de l’estiu a Lleida

Les celebracions festives en honor de Sant Jaume, amb les processons dels fanalets com a component emblemàtic, donen pas aquests dies al tram de més intensitat de les festes patronals a la demarcació, en un cicle que té el seu zenit en el pont del 15 d’agost.

Les festes de la Granja d’Escarp i les del barri de Jaume I, la Bordeta i l’entitat de Raimat a la capital coincideixen aquests dies amb les que es van succeint en altres localitats, mentre que poblacions com Alpicat celebren amb elevada afluència, especialment de nens, actes com la convocatòria processional.

