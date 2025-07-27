MEDICINA
Tècnica “pionera” del Vall d’Hebron contra el càncer
Basada en tecnologia 3D i robòtica. Celebren a Salardú el 25 aniversari de les colònies d’estiu per a nens amb càncer
L’hospital Vall d’Hebron ha consolidat una tècnica “pionera” per operar el càncer de cap i coll, basada en la tecnologia 3D i robòtica, que ja s’ha aplicat amb èxit en més de 15 pacients. Els avenços coincideixen amb avui amb el Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll.
El doctor David Virós es va retrobar amb Susana Zapico, la pacient de la primera operació d’aquest tipus per extirpar un tumor a la zona tova del paladar a l’hospital, als jardins del Vall d’Hebron Institut d’Investigació (VHIR) per compartir avenços i reptes en el tractament de la malaltia. “No tinc cap seqüela”, va assegurar la pacient, que va comentar que dos mesos després de l’operació ja feia vida normal.
Mentrestant, les colònies d’estiu per a nens amb càncer a la Val d’Aran van celebrar ahir el seu 25 aniversari en una trobada a Salardú. L’edició d’aquest any ha rebut 96 nens, que s’han divertit amb activitats esportives, escape rooms o jocs de relaxació, desenvolupats pels monitors, psicòlegs, pediatres i voluntaris de les colònies.
L’acte va comptar amb la presència del diputat de Salut Pública de la diputació de Lleida, Òscar Martínez, que va felicitar l’Associació Contra el Càncer, impulsora del projecte, per “millorar la qualitat de vida de molts nens i també de les seues famílies”.