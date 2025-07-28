La Pobla, Puigverd, la Fuliola, Raimat, Jaume Ii la Bordeta posen el punt final a les festes
Amb havaneres, sardanes, homenatges, focs artificials, concerts i festes de l’escuma
Ponent ha tornat a viure un cap de setmana estival farcit de festes majors i ahir van posar el punt final, entre altres, les de la Pobla de Segur, la Fuliola, Puigverd de Lleida, Raimat i els barris lleidatans de Jaume I i la Bordeta amb tota mena d’activitats i espectacles. A la Pobla l’última jornada festiva va arrancar amb un tobogan urbà al passeig Ribera de Segur que va entusiasmar els més petits i acalorats. A la tarda hi va haver el lliurament dels premis Fem Colla i a les vuit del vespre hi va haver una de cantada d’havaneres a càrrec de Les Veus del Segrià. D’altra banda, a Puigverd es van despertar a cop de trabuc gràcies a l’actuació dels Trabucaires dels Trons i poc després del migdia hi va haver un espectacle infantil. A la tarda es va fer la festa de l’escuma a la plaça major i van tancar el dia amb una actuació d’Hola Raffaella, un tribut a la cantant italiana Raffaella Carrà. Al seu torn, a la Fuliola van començar el diumenge amb un ball de sardanes, un campionat de videojocs, un festival d’aigua i una sessió de ball nocturna.
A Raimat van arrancar el seu darrer dia de festa amb una missa cantada i un acte d’homenatge a la gent gran de la població a càrrec de l’associació de veïns. A la tarda hi va haver el torneig de botifarra i una Escala en Hi-fi. La jornada va acabar amb un correfoc i un castell de focs artificials. D’altra banda, a Jaume I van gaudir d’una actuació musical i de focs artificials, i a la Bordeta es van acomiadar de les festes amb una cantada d’havaneres i, per descomptat, amb focs artificials.