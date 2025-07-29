L'Arquebisbat de Barcelona critica que el cartell de la Mercè utilitza de manera "irreverent" formes religioses
La diòcesi creu que es ridiculitza la imatge de la Mare de Déu i diu que s'han de respectar "els sentiments del proïsme"
L'Arquebisbat de Barcelona critica que el cartell de la Mercè d'enguany utilitza de forma "irreverent" diferents formes religioses amb la intenció de "ridiculitzar" la imatge de la Mare de Déu. Així ho ha denunciat l'arquebisbat en un comunicat pocs dies després que l'Ajuntament de Barcelona donés a conèixer la imatge del cartell d'aquest 2025, obra de Lluís Danés. La diòcesi expressa "sorpresa" per l'ús d'elements religiosos i parla de la referència a un retaule i a una corona que, diuen, al·ludeix a la Mare de Déu. "En democràcia s'han de respectar els sentiments del proïsme", diuen des de l'Església de Barcelona.
De fet, l'arquebisbat creu que en el cartell de la festa major es vulneren els sentiments "dels que veneren i respecten el que significa la patrona d'aquesta noble ciutat i la seva història construïda al seu voltant". En el comunicat, la diòcesi també confia que enguany la Missa pontifical sigui inclosa dins del programa oficial de la festa major.
La diòcesi destaca l'origen religiós de la festa major en honor a la Mare de Déu de la Mercè. "Aquesta festa i la història de l'Orde de la Mercè van néixer a la nostra ciutat, el 10 d'agost de l’any 1218, en un acte celebrat a la catedral, que va tenir el suport del rei Jaume I i del bisbe Berenguer de Palou", diuen. Aquell acte i la continuïtat de l'obra que en va néixer, diuen, segueixen sent "un exemple de la fecunditat de la pietat mariana".