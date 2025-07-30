Arriben les millors nits per observar la pluja d’estrelles delta-Aquàrids
El primer espectacle celeste de l’estiu assolirà la seua màxima activitat durant les nits de dimecres i dijous, podent observar-se fins 20 meteors per hora
Arriba un dels fenòmens astronòmics més esperats de l’estiu, amb permís dels Perseids, que podran admirar-se a l’agost: la pluja d’estrelles delta-Aquàrids. Aquest espectacle celeste, el primer de l’estiu de 2025, assolirà el seu punt màxim durant les nits de dimecres i dijous, 30 i 31 de juliol.
L’origen d’aquesta pluja de meteors es troba en les restes del cometa 96pTMachholz, els fragments del qual, en entrar en contacte amb la nostra atmosfera a gran velocitat, alliberen petites partícules de pols que generen els característics traços lluminosos. Els meteors semblen provenir de la constel·lació d’Aquari, d’aquí ve el seu nom. Durant aquestes nits, si les condicions meteorològiques són favorables, els observadors podrien arribar a contemplar fins a 20 meteors per hora.
Un aspecte particularment interessant d’aquest fenomen astronòmic és que coincidirà amb les primeres manifestacions dels Perseids, popularment coneguts com "llàgrimes de Sant Llorenç", que constituiran la pròxima gran cita astronòmica a mitjans d’agost. Aquesta coincidència podria enriquir l’experiència d’observació per als aficionats a l’astronomia durant aquests dies.
Quan i on observar els delta-Aquàrids?
Els experts indiquen que el moment òptim per a disfrutar d’aquest espectacle celeste serà durant les matinades de dijous i divendres, quan s’espera el màxim d’activitat d’aquests meteors. Específicament, les nits del 30 al 31 de juliol i del 31 de juliol a l’1 d’agost seran les més propícies per a l’observació.
Quant a la ubicació ideal, es recomanen zones allunyades de les grans àrees urbanes, on la contaminació lluminosa sigui mínima o pràcticament inexistent. A Espanya, això es tradueix en qualsevol punt del Pirineu i altres zones muntanyoses de l’interior, com per exemple les Muntanyes de Prades, el Montsec o l’Alta Garrotxa. Tanmateix, hi ha nombrosos enclavaments en tota la geografia espanyola que ofereixen condicions òptimes d’observació.
Un dels avantatges d’aquest fenomen és que no es requereix equip especialitzat com prismàtics o telescopis per a la seua observació, ja que els meteors són perfectament visibles a simple vista. No obstant, és fonamental consultar la previsió meteorològica, ja que les prediccions apunten a un possible augment de la nuvolositat a finals d’aquesta setmana, especialment al Pirineu i a les províncies de Girona i Barcelona.
El fenomen de les pluges d’estrelles i la seua importància astronòmica
Les pluges d’estrelles, també denominades tècnicament pluges de meteors, constitueixen un dels fenòmens astronòmics més accessibles i espectaculars per al públic general. A diferència d’altres esdeveniments que requereixen equipament especialitzat, de les pluges de meteors poden gaudir-se sense més eines que els nostres propis ulls i un cel serè.
Aquests fenòmens es produeixen quan la Terra, en la seua òrbita al voltant del Sol, travessa regions de l’espai on hi ha concentracions de partícules deixades per cometes o asteroides. En el cas específic de les delta-Aquàrids, aquestes partícules procedeixen del cometa 96pTMachholz, que completa la seua òrbita al voltant del Sol aproximadament cada cinc anys.
La velocitat a què aquests fragments entren en la nostra atmosfera és extraordinària, podent assolir entre 40 i 60 quilòmetres per segon. És precisament aquesta velocitat la que provoca l’escalfament per fricció amb l’aire i la subsegüent incandescència que observem com estrelles fugaces.
Consells pràctics per a l’observació astronòmica
Per a aquells interessats en aprofitar al màxim aquesta experiència astronòmica, existeixen algunes recomanacions que poden resultar útils. En primer lloc, és aconsellable buscar un lloc allunyat de la contaminació lluminosa, idealment a uns 30 quilòmetres de qualsevol nucli urbà important.
També és important permetre que els nostres ulls s’adaptin a la foscor, procés que pot portar entre 15 i 20 minuts. Durant aquest temps, és preferible evitar mirar pantalles de mòbils o altres fonts de llum artificial. Una vegada adaptada la vista, la nostra capacitat per detectar els meteors millorarà significativament.
Quant a la postura d’observació, el més còmode és reclinar-se en una gandula o similar, orientada cap a l’est-sud-est (direcció de la constel·lació d’Aquari). Però, els meteors poden aparèixer en qualsevol part del cel, per la qual cosa convé tenir una visió àmplia de la volta celeste.
Per què es diuen delta-Aquàrids?
La nomenclatura de les pluges de meteors segueix un patró establert en l’astronomia. El nom es deriva de la constel·lació on es troba el radiant, que és el punt del cel d’on semblen provenir tots els meteors. En aquest cas, el radiant se situa a prop de l’estrella delta de la constel·lació d’Aquari, d’allà el nom "delta-Aquàrids".
Aquest sistema de nomenclatura permet als astrònoms i aficionats identificar ràpidament les diferents pluges de meteors que es produeixen al llarg de l’any, cada una associada a un cos celeste específic i amb característiques particulars en termes d’intensitat, velocitat i color dels meteors.