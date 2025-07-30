Uns pares primerencs demanen perdó al metge per portar el seu fill a urgències i aquest els dona una resposta inesperada
El metge, viral a TikTok, reivindica comprensió i educació sanitària davant de la por i la inexperiència de les famílies que busquen atenció per als seus fills
Un pediatre espanyol ha generat un important debat en xarxes socials després de compartir en TikTok la seua indignació davant d’uns pares primerencs que li van demanar disculpes per anar al servei d’urgències amb el seu fill. El professional sanitari, conegut a la plataforma com @taumas_, ha volgut transmetre un missatge clar: les famílies no s’han de sentir culpables per buscar atenció mèdica quan estan preocupades per la salut dels seus petits.
"L’altre dia en el meu guàrdia d’urgències em van dir una cosa que em va enfadar moltíssim i va ser: 'Ai, perdó per haver vingut.' Com? Mai no has de demanar perdó!", expressa el facultatiu en el seu vídeo, que ja acumula milers de reproduccions i comentaris d’usuaris que se senten identificats amb aquesta situació. El pediatre argumenta que, si bé és important fer un ús responsable dels serveis d’urgències, la por i la inexperiència dels pares primerencs justifiquen plenament les seues consultes.
"Ens queixarem molt quan la gent utilitzi malament les urgències i està bé que ens queixem i està bé que expliquem per què hi ha coses que s’han de consultar directament a l’ambulatori on sigui perquè la gent l’utilitzi millor i s’utilitzin millor els recursos que hi ha. Però si tu tens dubtes vindràs", subratlla el sanitari en el seu missatge, deixant clar que l’educació sanitària és compatible amb la comprensió cap als pares preocupats.
El dilema dels serveis d’urgències pediàtriques
La saturació dels serveis d’urgències és una realitat en el sistema sanitari espanyol. Segons dades del Ministeri de Sanitat, aproximadament un 30% de les visites a urgències pediàtriques podrien resoldre’s en atenció primària. No obstant, els experts coincideixen que aquesta estadística no s’ha d’utilitzar per culpabilitzar les famílies, sinó per millorar l’educació sanitària i els recursos disponibles.
El pediatre de TikTok emfatitza precisament aquest punt en el seu missatge: "Ja t'ho explicaré... ja que això és millor que que vagis al centre de salut. I tu no t’has de picar perquè jo t’ho expliqui. Però no t’has de sentir culpable perquè al teu fill li passi alguna cosa. És el teu primer fill, és clar que vens, és clar que vindràs a consultar. És clar!".
Aquest testimoni posa de manifest la pressió social que senten molts pares, especialment els primerencs, davant de la possibilitat de ser jutjats pel personal sanitari o per altres usuaris del sistema de salut. L’ansietat per prendre les decisions correctes quant a la salut infantil pot veure’s agreujada per la por de "molestar" o "saturar" els serveis mèdics.