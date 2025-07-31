Així serà el programa que substituirà TardeAR a Telecinco al setembre
El programa, que s’estrenarà al setembre de 2025, combinarà actualitat, crònica social i ‘realities’ en un format dinàmic i interactiu
Telecinco ha anunciat oficialment la substitució de 'TardeAR' per un nou magazine de tarda conduït per Joaquín Prat que s’estrenarà al setembre de 2025. Aquest format, produït en col·laboració amb Unicorn Content, promet revolucionar les tardes televisives amb un enfocament renovat cap a l’actualitat política, els successos, la crònica social i els 'realities' de la cadena, segons va confirmar Mediaset España aquest dimarts 30 de juliol.
El nou programa es caracteritzarà per la seua estructura flexible i adaptable a l’actualitat informativa, prescindint de seccions estanques per permetre que l’escaleta es desenvolupi gairebé en temps real. Entre les seues novetats destaquen un plató completament renovat amb tecnologia immersiva i la participació activa del públic, que tindrà un paper protagonista en el desenvolupament del xou. Aquesta aposta vespertina representa un canvi significatiu en l’estratègia de programació de la cadena per a la pròxima temporada.
Amb aquest moviment, Joaquín Prat deixa el seu lloc al matinal 'Vamos a ver', que passarà a ser presentat per Patricia Pardo, que fins ara exercia com a copresentadora juntament amb ell. El comunicat de Mediaset confirma que «el matí de Telecinco mantindrà la seua estructura habitual de dilluns a divendres» amb 'El programa de Ana Rosa' seguit de 'Vamos a ver’, garantint així la continuïtat de les seues franges matinals mentre renova la seua oferta de tarda.
Un format innovador amb tres taules d’anàlisi
El nou espai vespertí de Telecinco implementarà un sistema de tres taules de debat amb enfocaments complementaris per abordar l’actualitat diària. La primera estarà integrada per periodistes i reporters que connectaran en directe des dels punts informatius més rellevants; la segona comptarà amb veus especialitzades per contextualitzar els esdeveniments; i la tercera es dedicarà a l’anàlisi i l’opinió, reunint experts en cada matèria.
«L’eix vertebrador del nou magazine és l’actualitat», subratlla el comunicat de Mediaset, destacant que el programa prioritzarà la immediatesa i la cobertura en temps real dels esdeveniments més rellevants. Aquesta estructura permetrà abordar temes complexos des de diferents perspectives, oferint a l’espectador una anàlisi completa i multidimensional de les notícies del dia.
El format pretén diferenciar-se de 'TardeAR', que inicialment va ser presentat per Ana Rosa Quintana quan va traslladar la seua franja a la tarda durant aproximadament un any i mig, i que posteriorment va quedar en mans de Frank Blanco i Verónica Dulanto quan la veterana periodista va tornar al seu habitual espai matutí el 2024.
Crònica social i seguiment exclusiu dels 'realities'
Més enllà de l’actualitat informativa, el nou programa reservarà un espai destacat per a la crònica social i l’univers dels 'realities' de Mediaset España. Per a això, comptarà amb reconeguts periodistes del cor i un equip de sis 'paparazzis’ fixos dedicats a seguir «els personatges més seguits del panorama nacional», segons detalla la cadena.
El comunicat de Mediaset també assenyala que el format «prestarà especial atenció a les noves edicions dels grans formats de 'prime time de la cadena', incloent programes com «La isla de las tentaciones», «Supervivientes. All Stars», «Gran Hermano» i «Bailando con las estrellas». Aquesta estratègia busca crear sinergies entre els continguts de màxima audiència de la cadena i el nou espai vespertí.
Els analistes del sector audiovisual consideren que aquesta aposta de Telecinco respon a la necessitat de revitalitzar la seua franja de tarda, que ha experimentat fluctuacions d’audiència en els últims anys. La incorporació de Joaquín Prat, un dels rostres més reconeixibles i valorats de la cadena, pretén aportar solidesa i credibilitat al nou format.
Joaquín Prat s’ha consolidat com un dels presentadors de referència a Mediaset España després d’anys de trajectòria a la cadena. Abans d’assumir aquest nou repte a la franja vespertina, el comunicador ha estat al capdavant de programes com 'Vamos a ver’ i ha estat copresentador de 'El programa de Ana Rosa', demostrant la seua versatilitat per abordar tant temes d’actualitat com continguts d’entreteniment.