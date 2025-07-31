ACCESSIBILITAT
Llengua de signes per a tothom
Un taller de la Llar de Persones Sordes de Lleida a la Biblioteca Pública sensibilitza sobre l’LSC. Iniciativa gratuïta, que va reunir ahir una quinzena de participants
Una quinzena de persones de diferents edats van participar ahir en el taller de sensibilització i difusió de la Llengua de Signes Catalana (LSC) organitzat per la Llar de Persones Sordes de Lleida. L’activitat, gratuïta i d’unes dos hores de durada, va tenir lloc a la Biblioteca Pública de la ciutat. A través d’iniciatives com aquesta, la Llar de Persones Sordes pretén donar a conèixer la comunitat sorda, promoure l’LSC i ensenyar a la ciutadania eines bàsiques per dirigir-se a una persona sorda, com el contacte visual, la comunicació no verbal o l’òptima articulació de les paraules, entre d’altres. Ramon Martín, el docent encarregat d’impartir la classe, va comptar amb la col·laboració d’una intèrpret per traslladar diversos coneixements bàsics en LSC, com saber saludar i presentar-se, l’alfabet o els colors. “El taller serveix perquè el públic pugui comprovar si els agrada i continuar amb l’aprenentatge”, va assegurar Martín. “La llengua de signes m’ha interessat des de sempre”, va explicar la Glòria, veïna d’Artesa de Segre i una de les participants al taller. “No entenc per què no s’ensenya de la mateixa manera que aprenem la nostra llengua materna i altres idiomes. Crec que és imprescindible conèixer-la perquè facilita la comunicació amb la resta de persones.”
La Llar de Persones Sordes de Lleida ofereix formació en diferents nivells de l’LSC, des de mòduls de 30 hores, altres cursos de 120 hores reconeguts pel departament de Drets Socials i el d’Educació, entre d’altres. Així mateix, solen treballar amb professionals de la salut, mossos d’esquadra, bombers, escoles i universitats.