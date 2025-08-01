Rentar-se els peus amb bicarbonat i sal: per què recomanen fer-ho i per a què serveix
Una solució senzilla, natural i eficaç amb gran quantitat de beneficis per a la salut
La higiene adequada dels peus s’ha convertit en un tema rellevant per a la salut quotidiana, especialment per les condicions que poden desenvolupar-se en aquesta part del cos poc exposat. Els experts recomanen una barreja simple però efectiva composta de bicarbonat de sodi i sal com a mètode de neteja que va més enllà d’una simple higiene. Aquesta combinació està guanyant popularitat per les seues propietats antibacterianes, antifúngiques i exfoliants que poden transformar la cura diària dels nostres peus.
Diversos especialistes en podologia confirmen que aquesta zona del cos requereix atenció especial a causa que roman habitualment coberta, creant un ambient propici per a la proliferació de microorganismes. La barreja de bicarbonat i sal proporciona una solució natural per combatre aquests problemes comuns. La seua eficàcia rau en la capacitat per eliminar bacteris i fongs, neutralitzar olors desagradables, exfoliar la pell endurida i millorar la circulació sanguínia, beneficis que estan sent cada vegada més reconeguts tant per professionals com per usuaris.
Les dades obtingudes indiquen que aquest remei casolà no només és econòmic sinó també respectuós amb el medi ambient, característiques que l’han posicionat com una alternativa viable davant productes comercials que poden contenir químics agressius. La facilitat de preparació i aplicació fa que sigui accessible per a qualsevol persona que busqui millorar la seua rutina d’higiene personal, adaptant-se perfectament a les necessitats d’una societat cada vegada més conscient sobre els productes que utilitza al seu cos.
Per què els experts recomanen aquest mètode d’higiene?
Els beneficis d’aquest tipus de rentat són nombrosos i estan recolzats per coneixements tradicionals que ara troben validació en estudis contemporanis. En primer lloc, les propietats antisèptiques i desinfectants d’ambdós components ajuden a eliminar eficaçment bacteris i fongs que solen proliferar en espais tancats com el calçat. Aquesta acció preventiva resulta fonamental per evitar infeccions comunes com el peu d’atleta.
El bicarbonat de sodi té la capacitat de regular el pH de la pell, el que contribueix significativament a la neutralització d’olors desagradables. La reducció de la sudoració excessiva és un altre benefici destacable, especialment per a aquelles persones que pateixen d’hiperhidrosi podal. Per la seua part, la sal actua com un excel·lent exfoliant natural que ajuda a eliminar cèl·lules mortes i suavitzar zones endurides, particularment en els talons.
Un aspecte menys conegut però igualment important és l’efecte sobre la circulació sanguínia. Submergir els peus en aigua tèbia amb aquesta barreja pot reduir notablement la inflor i millorar el flux sanguini, proporcionant alleujament després de llargues jornades de peu o després de realitzar activitat física intensa. Aquests beneficis fan que el mètode sigui especialment recomanable per a persones amb feines que requereixen moltes hores de peu o esportistes.
Pas a pas per realitzar correctament aquest tractament
La correcta aplicació d’aquest remei és fonamental per obtenir tots els seus beneficis. El primer pas consisteix a seleccionar un recipient prou ampli per submergir ambdós peus còmodament, preferiblement una palangana o gibrell específic per a peus que permetin una postura relaxada durant el tractament.
Quant a la temperatura de l’aigua, els especialistes recomanen que estigui tèbia, entre 15°C i 37°C. L’aigua massa calenta podria causar irritació o resequedat, mentre que si és molt freda no permetrà que els ingredients actuïn correctament. Una vegada preparada l’aigua, s’han d’afegir dos cullerades de sal gruixuda (preferiblement marina o de l’Himàlaia) i dos cullerades de bicarbonat de sodi, regirant fins que ambdós components es dissolguin per complet.
El temps d’immersió òptim oscil·la entre els 15 i 20 minuts, prou període perquè els components actius penetrin a la pell i realitzin la seua funció. Durant aquest temps, es pot aprofitar per fer massatges suaument als peus, prestant especial atenció a zones propenses a l’acumulació de pell morta com talons i planta del peu.
Després de finalitzar el bany, és crucial eixugar minuciosament els peus, especialment entre els dits per evitar la humitat que podria afavorir el creixement de fongs. Com a pas final, els podòlegs recomanen aplicar una crema hidratant específica per a peus que ajudi a mantenir la suavitat aconseguida i nodrir en profunditat la pell.
Precaucions i recomanacions a tenir en compte
Encara que es tracta d’un mètode natural amb nombrosos beneficis, existeixen certes precaucions que convé tenir presents. Les persones amb diabetis o problemes circulatoris greus han de consultar prèviament amb un professional sanitari, ja que podrien requerir cuidats específics. Així mateix, els qui presentin ferides obertes, èczemes o dermatitis als peus haurien d’evitar aquest tractament fins la seua completa curació.
La freqüència recomanada per a aquest tipus de banys és d’una o dos vegades per setmana com a màxim. Un ús excessiu podria alterar l’equilibri natural de la pell i provocar sequedat extrema. Per a persones amb pell sensible, és aconsellable reduir la quantitat de sal i bicarbonat o disminuir el temps d’exposició durant les primeres aplicacions.
Els experts subratllen que aquest mètode ha de formar part d’una rutina integral de cura podal que inclogui higiene diària, canvi regular de mitjons, ús de calçat transpirable i visites periòdiques al podòleg. La combinació d’aquests hàbits amb el bany de bicarbonat i sal potenciarà els resultats i contribuirà a mantenir uns peus saludables a llarg termini.
Què diu la ciència sobre aquesta pràctica?
Encara que molts dels beneficis atribuïts a aquest mètode provenen del coneixement tradicional, la ciència moderna ha començat a recolzar algunes d’aquestes afirmacions. Estudis recents han confirmat les propietats antimacrobianes del bicarbonat de sodi, capaç d’inhibir el creixement de diversos fongs i bacteris comunament presents en infeccions podals.
D’altra banda, investigacions en el camp de la dermatologia han documentat els efectes exfoliants de la sal, que actua eliminant mecànicament les cèl·lules mortes de la superfície cutània. Aquesta acció afavoreix la renovació cel·lular i millora la textura de la pell, especialment en zones propenses a la queratinització com els talons.
Quant als efectes circulatoris, estudis preliminars suggereixen que la immersió en aigua tèbia amb sals minerals pot produir una vasodilatació moderada que millora el flux sanguini perifèric. Aquest efecte explicaria la sensació d’alleujament i reducció de la inflor reportada per molts usuaris després del tractament, encara que els mecanismes exactes encara estan sent investigats per la comunitat científica el 2025.