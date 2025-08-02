MOSTRA
Rocafort, amb molt bona vista: obre una exposició amb una mostra d’ulleres històriques de l’òptic Francesc Xavier Motlló Sans
Natural d’Arbeca, porta col·leccionant lents des de fa 58 anys
En el marc de la festa major, Rocafort de Vallbona va obrir ahir l’exposició La història de les ulleres, que ofereix una mostra de centenars de models d’ulleres que Francesc Xavier Motlló Sans va començar a col·leccionar fa 58 anys. Les més antigues que conserva daten del 1700. Motlló va explicar que “les ulleres es van inventar el 1285 i durant 400 anys se subjectaven al nas mitjançant una espècie de pinça fins que el 1727 l’anglès Edward Scarlett els va afegir patilles, les dos barnilles laterals”. Com a curiositats, es poden veure lents impertinents que utilitzen un mànec subjectat amb la mà en comptes de patilles i “l’origen de les quals està lligat a la manera de mirar fixament i la sensació d’una actitud insolent o descarada”, va destacar Motlló. També hi ha ulleres amb vidres laterals que donaven protecció al costat, “molt utilitzades per maquinistes de trens o treballadors a l’aire lliure”; altres de conegudes amb el nom de Truman (sense muntura o amb muntura acrílica transparent) “perquè eren les que portava el president dels Estats Units”; així com ulleres tisora, “similars a les impertinents, però que se subjectaven pel mig en comptes de per una banda”, va explicar aquest col·leccionista natural d’Arbeca i establert a Barcelona.
L’exposició inclou, a més, banyeres oculars. “Abans hi havia a totes les cases i servien per netejar els ulls amb infusions de camamilla o farigola perquè no tothom podia anar a la farmàcia”, va comentar.
Altres objectes que complementen la mostra són una caixa d’un òptic ambulant, una altra amb lents de diferents graduacions, ulleres xineses arredonides amb estotjos fabricats amb pell de balena o tauró, estotjos de plata o ulleres de mitja lluna pensades per llegir, entre altres models. La mostra pot visitar-se fins dilluns als baixos del castell.