Beure suc i aigua és la combinació ideal davant de les onades de calor
Perquè l’aigua sola no és suficient per mantenir-se hidratat en aquestes situacions
Beure suc i aigua és la combinació ideal davant de les onades de calor perquè l’aigua per si sola no és suficient per mantenir-se hidratat en aquestes situacions, segons un comunicat del Fruit Juice Science Center (FJSC). Carrie Ruxton, nutricionista i assessora científica de FJSC, assegura que els estudis demostren que les begudes amb electròlits i sucres naturals, com el suc de taronja, s’absorbeixen al cos "de manera més efectiva que l’aigua, especialment baix estrès per calor o després d’un esforç físic".
Ruxton recomana especialment prendre sucs 100 % naturals diluïts en aigua (1 vas d’aigua per 1 de suc). A més, també es poden consumir aliments rics en aigua com fruites (síndria, meló) i verdures, així com begudes com el gaspatxo i els sucs naturals.