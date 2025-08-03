TREBALL
Talma reclama més suport institucional a projectes socials al tancar La Lleteria
L’Associació Talma va reivindicar més suport i implicació de les administracions públiques en projectes econòmics i socials després del tancament de La Lleteria, el centre especial de treball de productes lactis ubicat a la granja escola Les Obagues de Juneda, per motius de viabilitat econòmica.
La gerent de l’entitat, Rosa Ticó, va lamentar la “falta d’acompanyament” per part de les institucions que, sumada a una possible falta de compromís social, la pujada de preus i les dificultats logístiques, entre altres factors, han fet inviable la continuïtat del projecte. L’entitat resituarà els cinc treballadors de La Lleteria, tres amb necessitats, en altres línies empresarials de l’associació.
La Lleteria va nàixer l’any 2013 com una iniciativa conjunta de Talma i Les Obagues per produir productes lactis artesanals i de proximitat a partir de la llet de les vaques de la granja escola i el 2021 es va crear la cooperativa agroalimentària La Xefra.