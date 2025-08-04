Whatsapp ja permet saber si el teu missatge ha estat llegit per una persona diferent al destinatari original
L’aplicació de missatgeria afegeix una nova funció de privacitat que permetrà saber si els nostres missatges han estat vistos per persones alienes al destinatari original
L’aplicació de missatgeria instantània WhatsApp ha presentat una nova funcionalitat de privacitat que revolucionarà la forma en què els usuaris controlen les seues converses. Des d’aquest febrer de 2025, la plataforma propietat de Meta està implementant gradualment un sistema de tercer tick blau que alertarà quan un missatge hagi estat llegit per una persona diferent al destinatari original, responent així a una demanda històrica dels seus més de 2.000 milions d’usuaris a tot el món.
Aquesta innovadora funció representa un avenç significatiu en matèria de seguretat i privacitat dins de l’ecosistema de comunicacions digitals. El tercer tick, que apareixerà al costat dels ja coneguts doble check blau, funcionarà com un mecanisme d’alerta quan algú diferent del receptor inicial accedeixi al contingut dels nostres missatges. L’actualització, que ja està disponible per a alguns usuaris en fase beta, es desplegarà progressivament a tots els dispositius durant les properes setmanes, segons han confirmat fonts oficials de la companyia.
La novetat arriba en un moment en què les preocupacions sobre la privacitat en entorns digitals arriben a nivells històrics, amb un 78% dels espanyols manifestant inquietud per la seguretat de les seues comunicacions personals, segons l’últim estudi del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) publicat el gener de 2025.
Com funciona el nou sistema de triple check a WhatsApp
La mecànica d’aquesta nova funció és relativament senzilla però tècnicament sofisticada. Quan enviem un missatge, l’aplicació continuarà mostrant un sol tick gris per indicar que ha estat enviat correctament. Posteriorment apareixerà el doble tick gris quan el missatge arribi al dispositiu del destinatari, i aquests canviaran a blau quan el receptor original obri i llegeixi el contingut, tal com funcionava fins ara.
La novetat rau que, si una altra persona accedeix a aquest missatge des del mateix dispositiu o des d’un altre on el compte estigui actiu, apareixerà un tercer tick blau que alertarà immediatament el remitent. Aquesta característica utilitza un sistema avançat de reconeixement biomètric i anàlisi de patrons d’ús per determinar quan un missatge és llegit per algú diferent del destinatari habitual.
Fonts properes a la companyia han explicat que el sistema és capaç d’identificar usuaris diferents analitzant factors com la velocitat d’escriptura, els patrons de desplaçament a la pantalla i altres comportaments característics de cada persona en utilitzar l’aplicació. Tot això sense comprometre l’encriptació d’extrem a extrem que caracteritza la plataforma.
Implicacions per a la privacitat dels usuaris
Aquesta actualització suposa un pas decisiu en l’estratègia de Meta per reforçar la confiança dels usuaris a les seues plataformes de missatgeria. Després dels diversos escàndols relacionats amb la privacitat que han escatxigat la companyia en els últims anys, WhatsApp sembla decidida a posicionar-se com una alternativa segura davant competidors com Telegram o Signal.
"El triple check representa la nostra ferma aposta per la transparència i el control de l’usuari sobre les seues converses privades", ha declarat recentment Will Cathcart, director de WhatsApp, durant una conferència virtual celebrada la setmana passada. "Volem que els nostres usuaris sàpiguen exactament qui està llegint els seus missatges a tota hora".
Altres novetats que acompanyen a l’actualització
La implementació del tercer tick no arriba sola. WhatsApp ha aprofitat aquesta actualització per introduir altres millores significatives a la seua plataforma que complementen aquesta nova funcionalitat. Entre elles destaca un sistema reforçat de bloqueig de xats individuals mitjançant reconeixement facial o empremta dactilar, independent del bloqueig general del telèfon.
També s’ha millorat el sistema de notificacions per permetre configurar alertes específiques quan determinats contactes llegeixin els nostres missatges, i s’ha ampliat la capacitat de personalització de la privacitat per conversa, podent ara establir diferents nivells de seguretat per a diferents xats.
Addicionalment, la companyia ha anunciat que en pròximes actualitzacions s’implementarà un registre detallat d’accessos al compte, permetent als usuaris conèixer des de quins dispositius s’ha accedit al seu perfil i en quins moments, incrementant així la transparència sobre l’ús de l’aplicació.