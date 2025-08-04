WhatsApp pot estar saturant el teu mòbil: com alliberar espai buidant la paperera
L’acumulació d’arxius residuals i contingut multimèdia descarregat automàticament pot afectar greument els dispositius si no es fa una neteja periòdica de la “paperera oculta” de l’aplicació
Alliberar l’emmagatzemament intern d’arxius residuals que deixa WhatsApp als nostres dispositius Android s’ha convertit en una tasca fonamental per mantenir el rendiment òptim dels nostres smartphones. Aquesta popular aplicació de missatgeria, utilitzada diàriament per milions d’espanyols, genera una significativa acumulació de dades que pot comprometre seriosament el funcionament dels nostres terminals.
L’intercanvi constant de missatges, fotografies, vídeos, notes de veu i documents a través de WhatsApp provoca que, amb el pas del temps, l’espai disponible en la memòria interna es vagi reduint progressivament. Aquesta situació, que pot passar desapercebuda durant setmanes o fins i tot mesos, acaba manifestant-se en forma de problemes de rendiment que afecten l’experiència d’ús.
Contràriament al que molts usuaris pensen, quan eliminem arxius directament des de l’aplicació, aquests no desapareixen per complet del dispositiu. En realitat, nombrosos elements romanen emmagatzemats en segon pla, ocupant un valuós espai que podria destinar-se a altres funcions o aplicacions més importants.
Principals símptomes d’un mòbil saturat per arxius de WhatsApp
Quan el nostre telèfon comença a mostrar signes de saturació a causa de l’acumulació d’arxius de WhatsApp, és habitual experimentar un notable alentiment en el seu funcionament general. Les aplicacions tarden més a obrir-se, el sistema operatiu respon amb lentitud a les nostres ordres i, en casos extrems, apareixen missatges d’advertència indicant que no hi ha prou espai per instal·lar noves aplicacions o guardar arxius.
Aquesta problemàtica resulta especialment rellevant als dispositius Android, on els arxius eliminats poden quedar temporalment emmagatzemats en una espècie de "paperera" accessible des de l’administrador d’arxius del sistema. A diferència d’altres plataformes, WhatsApp no conserva còpies dels arxius esborrats als seus servidors ni ofereix una opció de recuperació integrada a la mateixa aplicació.
És important destacar que, perquè l’eliminació d’arxius sigui realment efectiva i alliberi espai al dispositiu, resulta necessari realitzar una còpia de seguretat que registri els esmentats canvis. Altrament, aquests elements poden continuar ocupant memòria sense que siguem conscients d’això, contribuint així al problema de saturació.
Procés per netejar la paperera de WhatsApp en dispositius Android
L’acumulació d’arxius temporals i residuals generats per WhatsApp pot convertir-se en un veritable maldecap si no realitzem un manteniment periòdic del nostre dispositiu. Per solucionar aquest problema, és necessari accedir manualment al sistema de fitxers per efectuar una neteja més profunda i efectiva.
El primer pas consisteix a obrir l’administrador d’arxius del dispositiu (pot variar segons el fabricant i la versió d’Android) i explorar les carpetes on WhatsApp emmagatzema el contingut eliminat o no visible directament des de l’aplicació. Una vegada localitzats aquests directoris, podrem identificar i eliminar definitivament aquells arxius que ja no necessitem.
Aquest procés, encara que pot resultar una mica tediós, constitueix una mesura summament efectiva per recuperar espai d’emmagatzemament i evitar que el nostre telèfon pateixi problemes de rendiment per falta de memòria disponible. Els experts recomanen realitzar aquesta neteja almenys una vegada al mes, especialment si som usuaris intensius de l’aplicació.
Eliminar el caché: una solució complementària
A més de buidar la paperera de WhatsApp, una altra acció fonamental per optimitzar el rendiment del nostre dispositiu consisteix a esborrar regularment el caché de l’aplicació. Aquest caché està format per arxius temporals que, si bé ajuden a agilitzar el funcionament de WhatsApp, no són indispensables i poden eliminar-se sense risc de perdre informació important.
Per dur a terme aquesta tasca, simplement ens hem de dirigir a Configuració > Aplicacions > WhatsApp > Emmagatzemament i seleccionar l’opció "Esborrar caché". Aquest senzill procediment pot repetir-se sempre que detectem que l’aplicació està ocupant massa espai o quan notem que el rendiment general del dispositiu ha disminuït.
Segons diversos estudis realitzats el 2024, el caché de WhatsApp pot arribar a ocupar fins 1 GB en dispositius on l’aplicació s’utilitza intensivament, per la qual cosa la seua eliminació periòdica suposa un estalvi considerable d’espai.
Gestió d’arxius multimèdia descarregats automàticament
Una de les principals fonts de saturació de la memòria en relació amb WhatsApp són els arxius multimèdia que l’aplicació descarrega automàticament des de canals, grups o converses individuals. Fotografies, vídeos, GIFs i notes de veu es guarden en segon pla i poden acumular-se ràpidament fins ocupar diversos centenars de megabytes o fins i tot gigabytes.
Per gestionar eficaçment aquest contingut, podem accedir a la secció d’emmagatzemament de WhatsApp, revisar els arxius descarregats i eliminar-los manualment segons les nostres necessitats. A més, és recomanable configurar l’aplicació perquè no descarregui automàticament cert tipus d’arxius, especialment quan utilitzem dades mòbils.
WhatsApp ofereix eines específiques dissenyades per ajudar els usuaris a gestionar millor l’espai disponible. Des de la funció "Administrar emmagatzemament", podem visualitzar arxius que han estat reexpedits en múltiples ocasions (com mems o vídeos virals) i eliminar-los de manera selectiva per alliberar espai ràpidament.
Diferències entre Android i iOS en la gestió d’arxius eliminats
És important assenyalar que existeixen diferències significatives entre els sistemes operatius Android i iOS quant a la gestió d’arxius eliminats en WhatsApp. Mentre que a Android és possible accedir directament a les carpetes internes i esborrar contingut de forma definitiva, iOS no disposa d’una paperera de sistema ni permet un accés lliure a l’explorador d’arxius.
Aquesta particularitat obliga els usuaris d'iPhone a recórrer a altres estratègies per alliberar espai, com la neteja manual dins de la mateixa aplicació o l’ús d’eines externes específicament dissenyades per controlar l’emmagatzemament. No obstant, en ambdós sistemes és recomanable realitzar còpies de seguretat periòdiques per assegurar que els canvis realitzats es registren correctament.
Des de 2025, WhatsApp ha implementat millores en els seus algoritmes de gestió d’emmagatzemament, però l’acumulació d’arxius residuals continua sent un problema per a molts usuaris, especialment aquells amb dispositius que compten amb una capacitat d’emmagatzemament limitada.
Què és la paperera de WhatsApp?
A diferència d’altres aplicacions com Google Fotos o la galeria d’imatges del nostre dispositiu, WhatsApp no compta amb una paperera oficial on s’emmagatzemin temporalment els arxius eliminats. Tanmateix, el sistema operatiu Android manté aquests arxius en ubicacions específiques de l’emmagatzemament intern, creant així una espècie de "paperera no oficial" que continua ocupant espai.
Aquesta característica, desconeguda per a molts usuaris, explica per què de vegades eliminem contingut des de l’aplicació però no notem un augment significatiu en l’espai disponible. Els arxius simplement canvien d’ubicació dins del sistema, romanent al dispositiu encara que ja no siguin accessibles des de la interfície de WhatsApp.
Experts en tecnologia mòbil assenyalen que, de mitjana, aquests arxius residuals poden representar fins un 30% de l’espai total ocupat per l’aplicació, el que suposa un malbaratament considerable de recursos en dispositius amb capacitat limitada.
Amb quina freqüència hem de buidar la paperera de WhatsApp?
La freqüència ideal per realitzar una neteja exhaustiva dels arxius residuals de WhatsApp depèn fonamentalment de l’ús que fem de l’aplicació. Per a usuaris intensius que participen en nombrosos grups i reben gran quantitat de contingut multimèdia, es recomana buidar la paperera almenys una vegada cada dos setmanes.
D’altra banda, aquells que utilitzen WhatsApp de manera més moderada poden espaiar aquesta tasca i realitzar-la mensualment. En qualsevol cas, és aconsellable fer atenció als símptomes de saturació del dispositiu (lentitud, falta d’espai, etc.) i actuar en conseqüència quan aquests es manifestin.
Segons un estudi realitzat per la Universitat Politècnica de Madrid el gener de 2025, la neteja regular d’arxius residuals pot millorar el rendiment general del dispositiu fins en un 15%, a més de prolongar la vida útil de la bateria en reduir els processos que s’executen en segon pla.
Eines alternatives per gestionar l’emmagatzemament de WhatsApp
A més dels mètodes manuals descrits anteriorment, existeixen diverses aplicacions de tercers dissenyades específicament per optimitzar l’emmagatzemament i eliminar arxius residuals de WhatsApp. Aquestes eines faciliten enormement la tasca d’identificar i eliminar contingut innecessari, oferint en molts casos funcions addicionals com la compressió d’arxius o la detecció de duplicats.
No obstant, és important seleccionar acuradament aquestes aplicacions i assegurar-se que provenen de fonts fiables, ja que algunes podrien comprometre la privacitat de les nostres converses o fins i tot contenir software maliciós. Sempre és recomanable consultar les valoracions d’altres usuaris i verificar la reputació del desenvolupador abans d’instal·lar qualsevol eina d’aquest tipus.
A Espanya, segons dades recopilades durant el primer trimestre de 2025, més del 65% dels usuaris de smartphones ha experimentat problemes d’emmagatzemament relacionats amb aplicacions de missatgeria, sent WhatsApp la principal responsable a causa del seu ús generalitzat.