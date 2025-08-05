Ni en crema ni fregit, aquestes són les millors receptes amb carbassó per aprofitar la verdura de temporada
Farcits d’arròs i tonyina o en format flam amb salsa pesto, aquestes elaboracions treuen el màxim partit a una hortalissa saludable i adaptable a tota mena de dietes
Encara que es pot comprar durant tot l’any, el millor moment per trobar carbassó fresc al mercat és durant l’estiu. I és que es tracta d’una hortalissa que necessita climes calorosos per créixer. Habitualment es prepara fregit o a la brasa, s’utilitza per elaborar cremes o s’afegeix a amanides, però és una verdura molt versàtil ideal per elaborar una gran quantitat de receptes, de la qual en proposem dos: carbassons farcits d’arròs i tonyina i flams de carbassó amb salsa pesto.
Carbassons farcits d’arròs i tonyina
L’elaboració d’aquest plat comença amb la preparació dels carbassons, que han de ser rentats, assecats i tallats a segments de 8-10 centímetres. El següent pas crucial consisteix a buidar acuradament l’interior, creant tubs amb parets d’aproximadament 5 mil·límetres de gruix, reservant la polpa extreta per al farcit.
Els tubs de carbassó s’han de coure breument en aigua durant 3-4 minuts, prou temps perquè adquireixin tendresa sense perdre la seua forma estructural. Paral·lelament, es cou l’arròs integral durant 12-15 minuts, un període inferior a l’habitual ja que continuarà la seua cocció posteriorment amb la resta d’ingredients.
El farcit es prepara mitjançant un sofregit de ceba i all al qual s’incorpora la polpa de carbassó prèviament reservada. Després d’uns minuts de cocció, s’afegeix salsa de tomata i es condimenta al gust. Aquesta base es barreja amb l’arròs cuit, la tonyina esmicolada, ou cuit trossejat i formatge Grana Padano ratllat, creant una combinació de sabors i textures que emmascara la presència del vegetal per als paladars més exigents.
Una vegada omplerts els tubs de carbassó amb la barreja preparada, es cobreixen amb formatge ratllat addicional i s’enfornen a 200ºC durant 20 minuts. Aquest procés final és fonamental per integrar tots els sabors i obtenir una textura gratinada a la superfície que resulta especialment atractiva.
La versatilitat d’aquesta recepta permet adaptar-la a diferents mides i formes de carbassó: els exemplars grans poden tallar-se a trossos com es descriu a la recepta principal; els petits poden dividir-se longitudinalment; i els carbassons redons simplement requereixen retirar la "tapa" superior per al seu buidatge. Aquesta adaptabilitat converteix el plat en una opció viable durant tota la temporada d’aquest vegetal.
La versatilitat d’aquesta preparació permet la seua adaptació a diferents règims alimentaris. Per a dietes vegetarianes, la tonyina pot substituir-se per proteïnes vegetals com a tofu esmicolat o llegums cuits, mantenint l’aportació proteica necessària per a un plat equilibrat.
Les persones amb intolerància al gluten poden disfrutar d’aquesta recepta sense modificacions, ja que tots els seus ingredients són naturalment lliures d’aquesta proteïna. Per a aquells que segueixen dietes baixes en greixos, es recomana utilitzar tonyina al natural en lloc de conservat en oli, i reduir la quantitat de formatge ratllat per al gratinat.
Flam de carbassó amb salsa pesto
El flam de carbassó amb salsa pesto s’ha convertit en un dels plats estrella de l’estiu 2025 per la seua versatilitat i frescor. Aquesta recepta que combina la suavitat del carbassó amb la cremositat del formatge de cabra està guanyant popularitat entre els aficionats a la cuina mediterrània. La preparació, que requereix ingredients senzills i fàcils d’aconseguir a qualsevol mercat local, es posiciona com una alternativa saludable i lleugera per als dies calorosos.
L’elaboració d’aquest flam salat no requereix forn ni tècniques complicades, la qual cosa ho fa accessible fins i tot per a cuiners principiants. El procés es basa en la gelatinització d’una barreja de lactis amb verdures, que després de reposar a la nevera adquireix una consistència ferma però delicada. La combinació del carbassó, que aporta frescor, amb el formatge de cabra, que proporciona cremositat i un punt d’acidesa, crea un equilibri de sabors que es complementa perfectament amb la intensitat aromàtica de la salsa pesto.
Per preparar aquest refrescant plat es necessiten principalment carbassons frescos i formatge de cabra. La base del flam requereix 2 carbassons mitjans, 350 grams de formatge fresc de cabra, 2 fulles de gelatina, mig litre de llet, 1 pebrot roig rostit, 4 cebetes en vinagre, oli d’oliva, sal i pebre. Aquests ingredients són suficients per elaborar quatre racions individuals, ideals com a entrant o com a plat principal lleuger.
La salsa pesto que acompanya i realça el sabor del flam es prepara amb ingredients tradicionals de la gastronomia italiana: 2 branquillons d’alfàbrega fresca, 30 grams de pinyons pelats, mig all, 60 mil·lilitres d’oli d’oliva verge extra i 50 grams de formatge parmesà ratllat. La combinació d’aquests elements crea una salsa aromàtica i amb personalitat que contrasta amb la suavitat del flam.
El primer pas per preparar aquest plat consisteix a hidratar les fulles de gelatina en aigua freda durant aproximadament cinc minuts. Mentre tant, s’ha d’escalfar la meitat de la llet i, una vegada que sigui temperada, afegir la gelatina escorreguda, removent fins aconseguir la seua completa dissolució. Aquest procés és fonamental per garantir el correcte mató del flam.
A continuació, s’han de rentar els carbassons i tallar-los a fines làmines longitudinals. Aquestes làmines s’escalden en aigua bullint amb sal durant un minut i s’escorren sobre un drap net. Amb elles es folraran els motllos prèviament greixats amb oli, deixant que sobresurtin per les vores per posteriorment doblegar-les cap a l’interior i cobrir completament la preparació.
El farcit s’elabora triturant el formatge de cabra amb la resta de la llet temperada, barreja que s’incorpora a la preparació amb gelatina. A aquesta base s’afegeixen les cebetes en vinagre i el pebrot roig rostit, ambdós finament picats, juntament amb sal i pebre al gust. La barreja resultant es reparteix entre els motllos folrats amb carbassó, doblegant cap a l’interior les làmines que sobresurten. Els flams han de reposar a la nevera durant almenys sis hores perquè adquireixin la consistència adequada.
La preparació de la salsa pesto tradicional és senzilla però requereix atenció a les proporcions. Es comença rentant les fulles d’alfàbrega, reservant-ne algunes per a la decoració final. La resta es tritura juntament amb l’all pelat, els pinyons i una tercera part de l’oli. Sense deixar de remoure, es va incorporant la resta de l’oli fins obtenir una emulsió homogènia. Finalment, s’afegeix el formatge parmesà ratllat, sal i pebre.
Per servir aquest elegant plat, s’han de desemmotllar acuradament els flams sobre plats individuals. Al voltant es disposa la salsa pesto, creant un contrast de colors i sabors molt atractiu. La presentació es completa amb les fulles d’alfàbrega fresca reservades, que a més de decorar, aporten una aroma intensa que realça tota la preparació.
Aquest plat no només destaca pel seu sabor sinó també per les seues qualitats nutricionals. El carbassó és una hortalissa baixa en calories, amb alt contingut en aigua i fibra, el que el converteix en un ingredient ideal per a dietes equilibrades. Aporta vitamines del grup B, vitamina C i minerals com el potassi i el magnesi.
El formatge de cabra, per la seua part, proporciona proteïnes d’alt valor biològic i calci fàcilment assimilable. L’alfàbrega i l’all presents a la salsa pesto tenen propietats antioxidants i antibacterianes reconegudes. Els pinyons i l’oli d’oliva aporten greixos saludables, principalment monoinsaturades, beneficioses per a la salut cardiovascular.
Per a una versió vegana, pot substituir-se el formatge de cabra per tofu sedós i utilitzar llet vegetal, mentre que la gelatina animal pot reemplaçar-se per agar-agar en les proporcions adequades. El pesto també admet versions veganes, substituint el formatge parmesà per llevat nutricional.
Una altra possible variació consisteix a incorporar diferents herbes aromàtiques al flam, com a anet, estragó o cibulet, que aportaran matisos diferents. També poden afegir-se altres vegetals al farcit, com espinacs blanquejats o xampinyons saltejats, que enriquiran tant el sabor com l’aportació nutritiva del plat.