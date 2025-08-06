Alerta del Meteocat: les temperatures aniran escalant des d'aquest dijous i s'assolirà el pic a partir de diumenge
S'espera l'entrada d'una massa d'aire càlid i nits tropicals a gran part del litoral
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat una alerta per l'escalada progressiva de temperatures que començarà aquest dijous i arribarà al seu punt màxim a partir de diumenge. Segons les previsions del Meteocat, s'instal·larà un dorsal que provocarà l'entrada d'una massa d'aire càlid que podria desencadenar la segona onada de calor d'aquest estiu 2025. Les zones més afectades registraran valors al voltant dels 40 °C a l'interior i entre 33 i 35 °C al litoral, on també s'esperen nits tropicals generalitzades.
Aquesta nova pujada de temperatures se suma a un estiu especialment calorós que ja ha deixat 250 morts atribuïbles a la calor a Catalunya, segons les dades del Sistema de Monitorizació de la Mortalitat Diària (MoMo) del Ministeri de Sanitat. Les autoritats sanitàries recomanen extremar les precaucions, especialment en col·lectius vulnerables com gent gran i infants, davant l'arribada d'aquesta nova onada de calor.
Previsió per a Lleida els propers dies
A Lleida, la situació serà especialment severa amb temperatures que superaran els 40 °C a la plana i arribaran fins als 34-35 °C a la Val d'Aran. Per a aquest dijous, s'espera una jornada amb cel poc ennuvolat o serè, amb presència de núvols d'evolució diürna al Pirineu i vent de migjorn que podria presentar ràfegues moderades a la tarda.
Divendres continuarà la intensa calor amb màximes de 39-40 °C a la plana lleidatana i poques variacions en les temperatures mínimes. El cel es mantindrà poc ennuvolat amb núvols alts i d'evolució a la tarda, acompanyat de vent de migjorn d'intensitat moderada a les zones planes.
De cara al dissabte, les previsions apunten que la calor es mantindrà amb màximes de 40-41 °C a la plana i prop de 35 °C a la Val d'Aran. El cel estarà poc ennuvolat, amb possibilitat d'algun xàfec aïllat a la tarda al Pirineu i vent de migjorn d'intensitat fluixa a moderada.