Els electrodomèstics que mai hauries de connectar a una regleta o a un allargador
L’ús d’allargadors i regletes amb alguns electrodomèstics pot provocar sobreescalfaments i perill d’incendi, segons experts
L’ús de regletes o allargadors elèctrics s’ha tornat cada vegada més comuna a les cases, especialment durant els mesos d’hivern quan la demanda energètica s’incrementa. Tanmateix, connectar certs electrodomèstics d’alt consum a aquests dispositius pot portar seriosos riscos, segons adverteixen experts en seguretat elèctrica.
Aparells com calefactors, fregidores d’aire, torradores, forns portàtils i microones requereixen un alt voltatge per funcionar correctament. En endollar-los a una regleta, es corre el perill de sobrecarregar el sistema elèctric, provocant sobreescalfament, fallos i fins i tot espurnes que podrien desencadenar un incendi.
Límits de potència i risc d’incendi
Les regletes estàndard solen tenir una capacitat màxima d’al voltant de 2.200 watts. Quan es connecten electrodomèstics que superen aquest límit, el risc de sobrecàrrega i curtcircuit s’incrementa exponencialment. Segons dades del Ministeri de l’Interior, a Espanya es registren cada any nombrosos incendis domèstics causats pel mal funcionament d’aparells elèctrics.
Fregidores d’aire, de moda però poc segures
En els últims anys, les fregidores d’aire s’han convertit en un electrodomèstic popular a les cuines espanyoles. Tanmateix, el seu alt consum energètic les fa incompatibles amb l’ús de regletes o allargadors. El mateix passa amb les torradores i els forns portàtils, que requereixen d’una gran potència per funcionar en un curt període de temps.
Microones i grans electrodomèstics, millor per separat
Un altre aparell que no s’hauria de connectar a una regleta és el microones. Malgrat el seu ús quotidià, aquest electrodomèstic consumeix una gran quantitat d’energia en poc temps, que pot sobrecarregar el sistema elèctric i provoca fallos.
De la mateixa manera, es desaconsella utilitzar allargadors per a frigorífics i altres grans electrodomèstics. Aquests aparells necessiten una alimentació constant i estable, per la qual cosa és preferible connectar-los directament a la xarxa elèctrica per evitar riscos innecessaris.
Recomanacions per a un ús segur
Per garantir la seguretat elèctrica a casa, els experts recomanen seguir algunes pautes bàsiques:
- Connectar els electrodomèstics d’alt consum directament a la paret.
- No sobrecarregar les regletes amb massa aparells.
- Evitar l’ús prolongat de calefactors i altres aparells d’alt consum.
- Revisar periòdicament l’estat dels endolls i cables elèctrics.
- Comptar amb un sistema de detecció d’incendis a casa.
Connectar electrodomèstics d’alt consum com calefactors, fregidores d’aire, torradores, forns portàtils i microones a regletes o allargadors elèctrics pot provocar sobreescalfament, errors i fins i tot incendis. Experts en seguretat elèctrica recomanen endollar aquests aparells directament a la paret i evitar sobrecarregar les regletes per prevenir riscos innecessaris.