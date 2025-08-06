Aquest lloc de la casa és el pitjor lloc per col·locar una regleta, segons els electricistes
Encara que les regletes són molt útils per multiplicar els endolls, el seu mal ús pot provocar curtcircuits i incendis
Les regletes elèctriques s’han convertit en un element indispensable a causa de la proliferació de dispositius electrònics que requereixen ser endollats. Tanmateix, els experts adverteixen que el seu ús inadequat pot portar seriosos riscos, com curtcircuits i incendis.
Evitar col·locar regletes a prop d’elements inflamables
Un dels principals consells dels electricistes és evitar col·locar les regletes a prop d’elements fàcilment inflamables com cortines, catifes o mobles entapissats. Les espurnes generades pel flux elèctric podrien prendre aquests materials i provocar un incendi de ràpida propagació.
Mantenir les regletes allunyades de fonts d’aigua
Un altre error comú és situar les regletes a prop de fonts d’aigua, com aigüeres, lavabos o dutxes. Però hi ha un lloc que molts passen per alt: les finestres. Si plou i entra aigua per una finestra oberta, podria assolir la regleta i provocar un curtcircuit amb el consegüent risc d’incendi.
Dades preocupants sobre accidents elèctrics a Espanya
Segons estadístiques, a Espanya es produeixen anualment uns 250.000 incendis, dels quals entre el 20% i el 35% tindrien un origen elèctric. Molts d’ells estarien causats per un mal ús de les regletes. A més, cada any hi ha 4.000 persones víctimes d’electrocució greu i 200 morts per accidents elèctrics domèstics.
Consells addicionals per a un ús segur de les regletes
Els professionals recomanen desendollar les regletes quan no estiguin en ús o apagar el seu interruptor si cap aparell connectat no està funcionant. També desaconsellen connectar una regleta a altra, així com endollar aparells d’alt consum com radiadors, aspiradors, microones, cafeteres, bullidors, assecadors, forns, aires condicionats, rentaplats, rentadores, assecadores, frigorífics, congeladors o planxes. Aquests electrodomèstics demanden molta potència, especialment si se n’utilitzen alguns alhora.
En resum, encara que les regletes elèctriques són un accessori molt pràctic, és fonamental utilitzar-les amb precaució i sentit comú. Col·locar-les lluny d’elements inflamables i fonts d’aigua, evitar sobrecarregar-les i desendollar-les quan no s’utilitzin són mesures bàsiques per prevenir accidents. En un context on cada vegada depenem més de múltiples dispositius elèctrics i electrònics, ser conscients d’aquests riscos i actuar per minimitzar-los és clau per a la seguretat de les nostres cases i famílies.