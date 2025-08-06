Un estudi identifica una alteració en l'eficiència amb què les neurones capten el colesterol en pacients amb Alzheimer
L'alteració detectada podria afavorir la disfunció i degeneració en els malalts
Una investigació ha identificat una alteració clau en el transport de colesterol al cervell en pacients amb Alzheimer. Els resultats suggereixen que la variant genètica APOE4, considerada factor de risc genètic per a l'Alzheimer, altera l'eficiència amb què les neurones capten el colesterol necessari per funcionar, cosa que podria afavorir la seva disfunció i degeneració. L'estudi s'ha publicat a la revista Journal of Lipid Research i l'ha liderat l'Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau), el Servei de Bioquímica Clínica de l'Hospital de Sant Pau i el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM).
Segons destaca el Sant Pau, el colesterol al cervell és "clau" per al manteniment i funció de les neurones. Els resultats apunten que en el cas dels pacients amb Alzheimer les lipoproteïnes del líquid cefalorraquidi tenen una capacitat "reduïda" per subministrar colesterol a les neurones, i que aquest defecte podria estar vinculat a la presència de la variant genètica APOE4, un dels principals factors de risc coneguts per desenvolupar l'Alzheimer.
Segons explica Carla Borràs, primera autora de l'estudi, l'entrega eficient de colesterol a les neurones és fonamental per al seu funcionament i manteniment. "Els nostres resultats mostren que aquest procés està compromès en la malaltia d'Alzheimer, especialment en presència de la variant APOE4", diu.
Al seu torn, la doctora Mireia Tondo, investigadora de l'IR Sant Pau i que va liderar el projecte, assenyala que l'estudi aporta informació nova. "Sabem des de fa temps que les persones amb la variant APOE4 tenen un risc molt elevat de desenvolupar Alzheimer, però fins ara no es coneixia bé per què. El nostre estudi apunta que un dels factors que podria contribuir-hi és que les neurones, en presència d'aquesta variant, capten pitjor el colesterol que els arriba pel líquid cefalorraquidi", assegura.
El colesterol, essencial per a la viabilitat neuronal
El colesterol és una molècula vital per al funcionament correcte de les neurones. Intervé en la formació de membranes, en la transmissió sinàptica i en la producció de mielina. A diferència d'altres òrgans, el cervell no rep colesterol de la sang, ja que la barrera hematoencefàlica ho impedeix. "Tot el colesterol necessari es produeix localment", explica la Dra. Tondo. Si el procés de transport falla, la neurona pot no rebre els recursos estructurals i funcionals que necessita.
Els investigadors van analitzar mostres de líquid cefalorraquidi de 10 pacients amb Alzheimer i 10 persones sense malaltia, procedents de la cohort SPIN (Sant Pau Initiative on Neurodegeneration). Van avaluar dues etapes del transport lipídic cerebral: d’una banda, la capacitat dels astròcits de cedir colesterol al líquid cefalorraquidi; de l’altra, la capacitat de les neurones de captar aquest colesterol. Els resultats van mostrar que l'alliberament per part dels astròcits era similar en tots els participants, però que la captació neuronal estava clarament compromesa en els pacients amb Alzheimer.
Davant d'aquest resultat, l'equip va voler entendre si aquest defecte podia estar relacionat amb la genètica. "En la nostra mostra, la majoria dels pacients eren heterozigots per la variant APOE4, i vam observar que la captació de colesterol era més baixa en ells. Per això vam decidir anar més enllà i crear nanopartícules lipoproteiques recombinants, idèntiques entre elles, però amb APOE3 o APOE4", relata Tondo. "Quan les vam provar en cultius de neurones, vam veure que les que contenien APOE4 transferien el colesterol de forma molt menys eficient", conclou.
Amb tot, Tondo insisteix que cal ser prudents: "Aquest estudi no permet afirmar que el dèficit de colesterol sigui la causa directa de la malaltia, però sí que podria ser un dels factors que contribueixen al dany neuronal. En qualsevol cas, obre una línia molt interessant per explorar el metabolisme lipídic cerebral, especialment en persones amb risc genètic".
El grup de recerca ja treballa en un nou estudi per veure si aquest mecanisme també està alterat en persones amb síndrome de Down, un col·lectiu amb risc genètic de desenvolupar Alzheimer.