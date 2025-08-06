The Champions Burger estrena a Lleida el primer campionat de smash burgers
El certamen arriba per primera vegada a la ciutat el 7 d’agost amb food trucks, activitats i maridatges per escollir la millor hamburguesa smash del país
El primer campionat de smash burgers d’Espanya arriba a Lleida demà dijous 7 d’agost de 2025. The Champions Burger Smash Edition obrirà les seues portes a la ciutat amb un esdeveniment inaugural que comptarà amb la presència de l’alcaldessa accidental, Carme Valls, qui tallarà la cinta a les 20:00 hores donant inici oficial a aquest certamen gastronòmic que busca coronar la millor hamburguesa elaborada amb la tècnica smash. La ubicació del The Champions Burger Smash Edition és a l'antiga hípica, al recinte de les Firetes.
Durant la cerimònia d’obertura, acompanyaran l’alcaldessa accidental Roberto Pino, regidor de Participació, Drets Civils i Igualtat de la Paeria; Ramon Boixadera, director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida; i Joaquim Porcar, cap del Servei de Coordinació Territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a Lleida. L’esdeveniment romandrà a la ciutat fins el diumenge 17 d’agost, oferint als visitants l’oportunitat de degustar propostes úniques d’hamburgueses preparades amb aquesta innovadora tècnica culinària.
Després de l’acte protocol·lari, s’il·luminarà el característic pòrtic lluminós inspirat en les icòniques carreteres nord-americanes que dona la benvinguda als visitants a totes les ciutats on se celebra el festival. Els representants institucionals, juntament amb l’equip organitzador i els mitjans de comunicació assistents podran degustar en exclusiva les creacions que els restaurants participants han preparat específicament per a aquest campionat, caracteritzades pels seus originals combinacions de sabors i textures.
Un fenomen gastronòmic en expansió
The Champions Burger s’ha consolidat com un dels esdeveniments gastronòmics itinerants més importants del país. En la seua edició de 2024, el festival va aconseguir atreure més de 4 milions de visitants a totes les localitats que va recórrer i va reunir a més de 100 hamburgueseries. L’arribada de les seues característiques food trucks a Lleida representa una fita important, ja que és la primera vegada que la ciutat acull aquest certamen.
El format de l’esdeveniment permet als assistents disfrutar d’una àmplia varietat de propostes culinàries en un ambient festiu i despreocupat. Les hamburgueses smash, tècnica que consisteix a aixafar la carn contra la planxa calenta per aconseguir un exterior cruixent i un interior sucós, han experimentat un notable augment de popularitat en els últims anys, passant de ser una preparació de culte a convertir-se en tendència dominant en el panorama gastronòmic actual.
Què són les smash burgers?
Les smash burgers representen una revolució al món de les hamburgueses tradicionals. Aquesta tècnica de cocció, originària dels Estats Units, es caracteritza per aixafar boles de carn picada contra una planxa molt calenta, la qual cosa provoca una reacció de Maillard més intensa, creant una crosta caramel·litzada a l’exterior mentre l’interior es manté sucós. El resultat és una hamburguesa fina amb vores cruixents i un sabor més intens que les preparacions convencionals.
La popularitat d’aquest mètode ha crescut exponencialment a Espanya durant els últims tres anys, amb nombrosos establiments especialitzats obrint les seues portes a les principals ciutats del país. La senzillesa de la seua preparació contrasta amb la complexitat de sabors que pot oferir, la qual cosa ha captat l’interès tant de xefs professionals com d’aficionats a la gastronomia.
Com funciona el campionat de smash burgers?
The Champions Burger Smash Edition es estructura com una competició itinerant que recorrerà més de 10 localitats espanyoles durant 2025. A cada ciutat, els restaurants participants presenten les seues creacions més innovadores, que són avaluades per un jurat especialitzat i pel públic assistent. Les hamburgueses guanyadores a cada localitat passen a una fase final on es determinarà quina és la millor smash burger d’Espanya.
Els criteris de valoració inclouen aspectes com l’equilibri de sabors, la qualitat dels ingredients, la tècnica d’elaboració i l’originalitat de les propostes. El certamen no només busca premiar l’excel·lència culinària, sinó també fomentar la creativitat i l’evolució d’aquesta tècnica que està revolucionant el concepte tradicional d’hamburguesa.
Els assistents a l’esdeveniment podran degustar les diferents propostes i participar en activitats paral·leles com tallers d’elaboració d’hamburgueses, maridatges amb cerveses artesanes i espectacles musicals que complementen l’oferta gastronòmica, convertint The Champions Burger en una experiència completa que va més allà del purament culinari.