METEOROLOGIA
Temperatures de nou a l’alça
Aniran pujant a partir d’avui i fins diumenge, amb màximes que podrien vorejar els 40º. El Segrià acumula 15 avisos per calor des del mes de maig
Després d’una petita treva ahir, en la qual les temperatures van baixar lleugerament i van arribar només al màxim de 35,1º a Lleida ciutat, la calor tornarà a castigar a les comarques lleidatanes a partir d’avui i fins diumenge. El Servei Meteorològic de Catalunya va assenyalar ahir que “s’està confirmant l’arribada de la segona onada de calor de l’estiu”, amb màximes que podrien vorejar els 40º a Ponent. A partir de diumenge, hi haurà un pic de temperatura que es mantindrà durant la setmana vinent, segons les últimes previsions. De fet, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) també manté l’alerta groga a Lleida, de moment, fins demà.
Segons les dades procedents del POCS (Pla Operatiu per prevenir els efectes de la Calor sobre la Salut) de la Generalitat, des del mes de maig s’han registrat 15 avisos per calor al Segrià, sent la comarca catalana amb la xifra més alta en aquest aspecte. La segueixen el Pla d’Urgell, amb 12, les Garrigues, amb vuit, i la Noguera, amb 7. Al costat oposat, se situen l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, amb només un avís per calor cada una en aquest període.
Mentrestant, el regidor de Participació de l’ajuntament de Lleida, Roberto Pino, va recordar ahir que la capital compta amb 60 refugis climàtics, 25 d’exteriors i 35 d’interiors, i que hi ha disponible un banc de materials perquè les persones en situació de vulnerabilitat o que resideixin en habitatges que no estiguin climatitzats puguin disposar de sistemes de refrigeració com ventiladors davant de les altes temperatures”. Pino va afegir que la Paeria té un canal de WhatsApp (620 00 16 63) en el qual informen dels episodis d’onada de calor i les recomanacions a seguir.
Per la seua part, l’alcaldessa accidental, Carme Valls, va assenyalar que han donat instruccions per revisar totes les fonts d’aigua potable de la ciutat “perquè aquests dies estiguin plenament operatives”.
Les altes temperatures han deixat 250 morts atribuïbles a la calor a Catalunya només el mes de juliol, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) de l’Instituto de Salud Carlos III. A les comarques lleidatanes, haurien causat una dotzena de morts i quatre més al juny.