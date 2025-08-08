SEGRE
última hora

Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

GASTRONOMIA

La ‘febre’ de les ‘smash burgers’ arriba a Lleida

Centenars de persones ja van degustar ahir l’àmplia oferta d’hamburgueses, al recinte de les Firetes. - GERARD HOYAS

Centenars de persones ja van degustar ahir l’àmplia oferta d’hamburgueses, al recinte de les Firetes. - GERARD HOYAS

Laia Berenguer
Publicat per
LAIA BERENGUER LUMBIERRESPeriodista
LLEIDA

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El primer campionat de smash burgers, The Champions Burger Smash Edition, es va estrenar ahir a la tarda al recinte de les Firetes de Lleida. Fins al diumenge 17 d’agost, hi haurà instal·lades una trentena de food tracks i els visitants podran degustar fins a vint tipus d’hamburgueses diferents, la gran majoria elaborades amb vedella. “Hi ha propostes per a tots els gustos, fins i tot tenim burgers de pollastre i un parell d’opcions vegetarianes”, va apuntar Álex Soriano, director de producció del certamen gastronòmic. El recinte va obrir les portes molt puntual, a les 19.00, quan ja hi havia centenars de persones fent cua malgrat l’onada de calor. “És la primera vegada que fem parada a Lleida i esperem rebre 80.000 visitants al llarg de les deu jornades que dura l’esdeveniment”, va assegurar Soriano.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking