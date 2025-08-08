GASTRONOMIA
La ‘febre’ de les ‘smash burgers’ arriba a Lleida
El primer campionat de smash burgers, The Champions Burger Smash Edition, es va estrenar ahir a la tarda al recinte de les Firetes de Lleida. Fins al diumenge 17 d’agost, hi haurà instal·lades una trentena de food tracks i els visitants podran degustar fins a vint tipus d’hamburgueses diferents, la gran majoria elaborades amb vedella. “Hi ha propostes per a tots els gustos, fins i tot tenim burgers de pollastre i un parell d’opcions vegetarianes”, va apuntar Álex Soriano, director de producció del certamen gastronòmic. El recinte va obrir les portes molt puntual, a les 19.00, quan ja hi havia centenars de persones fent cua malgrat l’onada de calor. “És la primera vegada que fem parada a Lleida i esperem rebre 80.000 visitants al llarg de les deu jornades que dura l’esdeveniment”, va assegurar Soriano.