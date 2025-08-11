TRADICIONS
Gossos d’atura a Odèn
Dotze pastors al XVIII concurs de Gossos d’Atura davant de més de 800 persones. Homenatge als amos del ramat protagonista de la prova, que el venen
Més de 800 persones van anar ahir a Odèn per veure el XVIII concurs de Gossos d’Atura en què van participar dotze pastors amb els seus respectius gossos. El guanyador va ser Ignacio Etxebarria, d’Azpeitia (Guipúscoa), amb el gos Mis; en segon lloc va quedar Juli Bayot, d’Ares del Maestrat, a Castelló, amb Argila; i el tercer va ser José Escaño, amb la gossa Venus, procedent de La Muela, a Saragossa. Els concursants van arribar d’Aragó, les Balears, País Valencià, País Basc, Catalunya i França. En l’acte es va retre homenatge a la família Serra, de Cal Ton Riu, ja que durant aquests divuit anys ha facilitat el ramat d’ovelles que ha protagonitzat la prova i que ara ha decidit vendre. Segons Florenci Serra, aquesta mesura respon a les dificultats que han tingut en els últims anys, ja que “hem patit alguns atacs de llop i cada vegada és més difícil viure de la ramaderia”, va assenyalar.
Serra també abandona la comissió organitzadora del certamen malgrat que espera que ni la venda del seu ramat ni el relleu en la comissió no siguin impediment perquè se celebri la XIX edició del concurs. “Nosaltres farem tot el que es pugui per trobar altres animals per a la competició i esperem que també hi col·labori l’ajuntament”.
Per la seua part, l’alcalde, Albert Solé, va indicar que el consistori està disposat a ajudar perquè es mantingui el concurs, “ja que considerem que forma part de la tradició del municipi i cada any atreu més turistes a les muntanyes per veure el campionat. Cada any ve més gent a veure’l, per la qual cosa el consistori està disposat a buscar una solució”.