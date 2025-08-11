National Geographic recomana aquesta platja de Tarragona: una joia envoltada d’aigües turqueses i penya-segats rojos
La revista destaca aquest enclavament com una de les cales més singulars del litoral català
National Geographic ha posat el focus en un dels tresors més preuats del litoral tarragoní: la platja de l’Illot, situada a l’Ametlla de Mar. Aquesta petita cala de còdols, envoltada de característics penya-segats rojos i banyada per aigües cristal·lines, representa l’essència de la Costa Daurada més salvatge i menys massificada. Segons destaca la prestigiosa publicació, aquest enclavament forma part d’una constel·lació de cales recòndites que han convertit l’Ametlla de Mar en la destinació predilecta per als qui busquen disfrutar de la Mediterrània en el seu estat més pur.
La Costa Daurada, tradicionalment associada a extenses platges de sorra fina i daurada, amaga un revers menys conegut però igualment fascinant: un conjunt de cales salvatges que romanen com a petits secrets del litoral català. No és casualitat que els habitants de l’Ametlla de Mar se’ls conegui com "els calciners", ja que el seu municipi acull alguns dels racons costaners més ben preservats de tot Catalunya. El reconeixement per part de National Geographic en la seua edició d’agost de 2025 consolida a aquesta zona com una destinació imprescindible per als amants de la naturalesa i els espais no massificats.
La platja de l’Illot destaca especialment pel seu paisatge de postal amb pins que semblen despenjar-se cap al mar turquesa, creant una estampa que, segons descriu el periodista José Alejandro Adamuz en el reportatge de National Geographic, "sembla servei d’una pel·lícula de pirates". Aquesta cala, juntament amb altres perles del litoral com Cala Moros o la Platja de l’Áliga, conforma un conjunt paisatgístic únic que atreu cada vegada més l’atenció de viatgers nacionals i internacionals.
El camí de ronda, la ruta que connecta el paradís
Una de les característiques més destacables del litoral de l’Ametlla de Mar és la possibilitat de recórrer les seues cales a través del GR 92, un sender que forma part de la ruta europea E10. Aquest camí de ronda, que uneix l’Ametlla de Mar amb l’Ampolla al llarg de 16 quilòmetres, permet als visitants descobrir aquestes joies costaneres mentre gaudeixen d’impressionants vistes a la Mediterrània entre cingles i penya-segats, embolicats en la característica aroma a resina de pi i salnitre marí.
El recorregut ofereix la possibilitat de visitar diferents cales, cada una amb el seu propi encant. Des de la ja esmentada platja de l’Illot fins a l’espai protegit de Santes Creus, on es troba una de les cales més remotes i tranquil·les de la zona. Aquesta última, malgrat el seu difícil accés, recompensa els visitants amb un entorn de vegetació mediterrània pràcticament verge i un estany natural que complementa el paisatge marítim.
El trio de cales imprescindibles
Al costat de la urbanització de les Tres Cales hi ha un altre dels conjunts més valorats pels visitants: Cala Forn, Cala de Sant Jordi i Cala Vidre. La primera destaca per les seues aigües de color turquesa, mentre que les altres dos ofereixen racons igualment paradisíacs units per un camí costaner que passa per l’històric Castell de Sant Jordi d'Alfama. Entre aquestes tres cales principals, el visitant pot trobar nombrosos racons que funcionen coma piscines naturals, perfectes per a un bany tranquil.
National Geographic subratlla la singularitat d’aquests espais en contrast amb les platges més conegudes i freqüentades de la Costa Daurada. Mentre que zones com Salou o Cambrils atreuen el turisme massiu, l’Ametlla de Mar ha aconseguit preservar la seua essència i oferir una alternativa més autèntica i propera a la naturalesa.
El Delta de l’Ebre, complement perfecte
El reportatge també destaca la proximitat de l’Ametlla de Mar al Parc Natural del Delta de l’Ebre, on es troba la Platja del Fangar, descrita com "una de les zones de Catalunya més amenaçades pel canvi climàtic" després dels efectes dels temporals Glòria i Filomena en anys anteriors. Aquesta península de 410 hectàrees de sorra representa un paisatge únic on conviuen el mar, les dunes i un far emblemàtic, conformant un dels espais naturals més valuosos i fràgils del litoral mediterrani català.
L’Ametlla de Mar: poble mariner amb encant
Més enllà de les platges i cales, l’Ametlla de Mar conserva l’essència d’un autèntic poble mariner de la Mediterrània, amb un port pesquer actiu i una gastronomia basada en els productes frescos del mar. El seu nucli antic, amb carrers estrets i cases blanques, complementa l’experiència natural que ofereixen les seues platges, permetent als visitants submergir-se en la cultura i tradicions locals.
La revista destaca també com aquest municipi ha sabut mantenir un equilibri entre el desenvolupament turístic i la preservació del seu patrimoni natural i cultural, convertint-se en un model de sostenibilitat a la costa catalana.
Com es pot accedir a les cales més recòndites?
Per als amants del senderisme, el GR 92 és la millor opció per descobrir les cales més amagades. Aquest sender està ben senyalitzat i permet accedir a pràcticament totes les cales esmentades en el reportatge de National Geographic. També hi ha rutes en caiac que ofereixen una perspectiva diferent del litoral i permeten arribar a racons inaccessibles per terra.