Tiurana tanca amb èxit el V Festival Astronòmic

Preparatius per a l’observació del cel durant la setmana a Tiurana. - A.T.

L’ajuntament de Tiurana ha portat a terme del 4 al 10 d’aquest mes el seu festival astronòmic Starlight Tiurana, i la d’enguany ha estat la cinquena edició. S’han programat trenta activitats de lleure nocturn i astronòmiques. Entre les primeres, destaquen dos sessions de cine sota les estrelles, una sessió de ioga nocturna i una carrera d’orientació familiar nocturna.

Entre les activitats astronòmiques, per primera vegada, s’han portat a terme dos observacions del cel nocturn: una amb caminada inclosa a l’ermita de Sant Ermengol i la segona al mirador de les constel·lacions d’estiu al mateix poble. També s’ha fet una observació amb telescopi del sol, una caminada de posta de sol i diversos tallers de fotografia. També es va fer un torneig d’escacs nocturns.

