ASTRONOMIA
Ja està aquí la millor pluja d'estrelles de l'any: quan i com veure-la malgrat un obstacle important
Parc Astronòmic del Montsec i al Castell del Rei organitzen activitats per poder seguir-la
Entre aquest dimarts i dimecres es viurà un dels més moments més màgics, astronòmicament parlant. Són els Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç, l’observació de les quals es podria veure dificultada aquest any a causa de la brillantor de la Lluna. Sempre és més favorable intentar albirar meteors quan el satèl·lit es troba sota l’horitzó o en una fase creixent, però aquest any el màxim dels Perseids es produeix tres dies després de la Lluna plena, per la qual cosa la seua brillantor podria impedir la visibilitat de meteors més febles.
Malgrat això, els astrònoms ratifiquen que són els millors dies per a l’observació d’aquests fenòmens, sobretot la pròxima nit, entre la mitjanit i les 5.30 hores.
A diferència de molts esdeveniments celestes, són fàcils d’observar i no es necessita equip especial. Des de la Societat d’Astronomia de Lleida (SALL), assenyalen que els millors llocs per poder observar-les són els punts allunyats de la contaminació lluminosa.
L’associació ho té tot llest per dirigir demà una observació des del Castell del Rei, al Turó de la Seu Vella, a partir de les 21.30 hores.
També es podran apreciar els Perseids des del Parc Astronòmic del Montsec. La pluja de Perseids d’aquest any està activa des del 17 de juliol i fins al 24 d’agost, i s’aprecia millor des de l’hemisferi nord. A Baqueira-Beret, l’observació dels Perseids està prevista per avui. La nit començarà amb un concert a les 19.30 hores a la terrassa de Beret i l’entrada és lliure. El restaurant, que oferirà sopars, i el parrec estaran oberts fins a les 22.30 hores, mentre que el telecadira Clòt der Os s’obrirà fins a la mitjanit per observar des del seu cim la pluja d’estrelles.
Les claus
PAM i Beret. Durant les diferents experiències que s’ofereixen des del PAM, els visitants podran disfrutar de la pluja d’estrelles. Activitats avui també a Baqueira-Beret.
Eclipsi solar. Els experts insten a buscar avui un bon punt d’observació de la posta de sol com a referència per veure l’eclipsi el 12 d’agost del 2026.
Eclipsi solar el 2026
La pròxima gran cita astronòmica arribarà d’aquí a un any, el 12 d’agost del 2026, quan Catalunya viurà un eclipsi solar total, un fenomen que no es produïa des de fa més d’un segle. Avui serà un dia ideal per comprovar si el lloc des d’on es vol contemplar l’eclipsi ofereix una visió clara i sense obstacles de la posta de sol.
Amb motiu d’aquesta efemèride, la Generalitat ha posat en marxa un pla d’acció interdepartamental.
Segons l’Observatori del Calar Alto, aquests detectors es troben ubicats en instal·lacions d’Almeria, així com als observatoris de La Hita (Toledo), Sierra Nevada i Otura (Granada), i a Huelva i Sevilla. A Calaro Alt, moltes de les seues càmeres exteriors van gravar el pas d’aquesta “bola de foc” artificial.
“Bola de foc” al cel per un coet xinès
La quarta etapa del coet xinès Jielong-3, llançat a l’espai divendres passat, es va desintegrar la nit de diumenge sobre el sud i l’est de la península Ibèrica, en un fenomen registrat pels detectors del Projecte SMART de l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA-CSIC).
