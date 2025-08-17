Dissabte tòrrid de festa major
Les altes temperatures i l’alerta per calor no van frenar les activitats programades. Trobada gegantera a Arbeca, concert multitudinari a Rialp i festa de l’escuma a Massoteres
Ni les altes temperatures, que van vorejar els 41 graus en alguns punts de Ponent, ni els avisos per la calor extrema van poder ahir amb les activitats programades als municipis lleidatans que estan en plena festa major. Sempre buscant la millor manera d’esquivar un dissabte tòrrid, la jornada es va omplir de diferents propostes per a tots els gustos i edats. A Arbeca, la plaça Major va acollir la sisena edició de la Trobada Gegantera, amb la participació de colles de les Borges Blanques, Bellpuig, Cervià de les Garrigues, Juneda i Vinaixa. A la tarda, estaven previstes sardanes i, al capvespre, els correfocs. La festa també va continuar a Maials, amb correbars, havanes i estava programat l’espectacle La niña bonita de Peyu.
A Massoteres, a la Segarra, petits i adults van gaudir de jocs com les cucanyes i de la festa de l’escuma, una bona proposta per suportar la calor. El programa també tenia previstes actuacions en escala en hi-fi, sopar popular i música durant tota la nit. D’altra banda, el grup La Fuga va oferir un concert multitudinari amb més de 1.500 assistents a les festes de Rialp, mentre que la jornada va comptar amb diverses propostes festives en municipis de la Noguera com Àger, Albesa i Castelló de Farfanya.
El bisbe de l’Urgell, Josep-Lluís Serrano, va presidir la missa solemne en honor a la Mare de Déu de Gràcia a Organyà, que també va comptar durant el dissabte amb correbars, gegants i música a la Nit Jove. A la comarca del Pla d’Urgell, també van continuar celebrant les seues festes Torregrossa i Linyola, que culminaran avui. D’altra banda, altres municipis, com Alpicat, van gaudir ahir dels actes previs a les seues festes, que començaran dijous vinent. Les festes seguiran avui, algunes en la seua última jornada, el dia més calorós de l’onada de calor.