La Policia Nacional alerta: no obris si trobes això a la teua porta en tornar de vacances
Els delinqüents utilitzen testimonis invisibles col·locats entre el marc i la porta per identificar habitatges deshabitats i planificar robatoris amb més precisió
Tornar a la llar després d’un període vacacional hauria de ser un moment de descans, però trobar marques estranyes a l’entrada pot convertir-se en motiu de preocupació. La Policia Nacional ha emès una important advertència sobre un mètode de marcatge utilitzat per lladres per identificar habitatges temporalment deshabitats, especialment durant temporades estivals o períodes festius. Aquesta tècnica, que fa servir testimonis plàstics o fils adhesius, representa una estratègia senzilla però altament efectiva per als delinqüents que busquen seleccionar els seus objectius.
En retornar a casa, molts ciutadans poden descobrir la presència d’un fil de goma d’enganxar o petit plàstic inserit entre la porta i el marc. Encara que inicialment podria semblar una cosa insignificant, aquests elements funcionen com a indicadors per verificar si l’habitatge roman sense activitat. Els delinqüents col·loquen aquests marcadors i tornen dies després per comprovar si continuen en la mateixa posició, el que els confirmaria que ningú ha entrat ni sortit de l’immoble en aquell temps.
Si el testimoni roman intacte, assenyala que probablement la casa continua buida, mentre que si està trencat o ha desaparegut, indica que algú ha accedit al domicili. Aquest sistema, encara que artesanal, ha contribuït a l’increment de robatoris en diverses zones residencials durant els últims anys, segons informen les autoritats.
Com funcionen aquests dispositius de marcatge
El procediment consisteix en la col·locació estratègica d’aquests marcadors en zones poc visibles de l’accés a l’habitatge. Els materials fets servir solen ser fragments de plàstic rígid o fils amb adhesiu que es fixen de manera que resulten pràcticament imperceptibles per al propietari que torna. Segons fonts policials, aquesta tècnica permet als delinqüents planificar les seues actuacions amb més precisió i minimitzar riscos.
Què fer si trobes un testimoni
La recomanació principal de la Policia Nacional, difosa a través de diversos canals oficials i xarxes socials, és no manipular ni retirar l’objecte sospitós. Fer-ho podria eliminar proves fonamentals per a la investigació o fins i tot alertar els delinqüents. Al seu lloc, les autoritats insten a contactar immediatament amb el telèfon d’emergències 091 i esperar que els agents es personin al domicili per avaluar la situació i prendre les mesures pertinents.