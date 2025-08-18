SUCCESSOS
Calcinat un decorat de la festa major de Gràcia
Un incendi a la festa major de Gràcia de Barcelona va cremar ahir el decorat de la portalada del carrer Verdi. El foc va començar entorn de les 5.45 hores després del final de les activitats programades i no va deixar cap ferit. Els Bombers investiguen les causes, perquè el quadre elèctric del decorat es va cremar del tot, però es desconeix per ara si aquest va ser l’origen del foc. A les 6.20 ja estava extingit. Aquest any el carrer Verdi recreava una selva maia, sota el nom Selva Verdi Maia. La Fundació Festa Major de Gràcia va agrair la “ràpida” actuació dels serveis d’emergència i va reclamar “conscienciació” i “respecte” envers els ornaments. “Són símbol de la nostra identitat i la nostra festa”, va dir.