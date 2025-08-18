El vi com a regal per a amfitrions, un costum a la baixa?: "millor portar..."
Experts gastronòmics recomanen l’oli d’oliva com a obsequi més valorat i durador davant la tradicional botella de vi en les reunions socials
El costum d’obsequiar una botella de vi quan som convidats a un dinar o sopar està experimentant un notable declivi a Espanya. Segons revela un estudi recent realitzat al Regne Unit, aquesta tradicional manera d’agrair l’hospitalitat comença a considerar-se antiquada, mentre alternatives com l’oli d’oliva guanyen popularitat entre els comensals més exigents.
Escollir el vi adequat pot representar un veritable desafiament per a molts convidats i, en nombroses ocasions, la botella acaba acumulant pols a la cuina de l’amfitrió fins trobar el moment oportú per destapar-la. A això se suma que, quan els gustos dels assistents són variats, una única botella resulta insuficient per satisfer tots els paladars. A més, l’amfitrió generalment ja ha previst les begudes per a l’ocasió, relegant l’obsequi vinícola a un segon pla.
L'oli d'oliva, el nou "regal estrella"
Segons dades del supermercat britànic Waitrose, amb la pujada de preus, l'oli d'oliva s'ha convertit en un bé preuat i és una millor opció de regal que el vi. La xef estatunidenca Ina Garten afirma que en algunes cultures, com a Itàlia, els regals s'han d'obrir immediatament, per la qual cosa és millor evitar obsequis que obliguin els amfitrions a servir-los la mateixa nit.
Altres alternatives gastronòmiques
A més de l'oli d'oliva, altres opcions recomanades són un cafè de qualitat, una xocolata amb caramel salat o uns cereals casolans per a l'esmorzar. Aliments que els amfitrions poden degustar al seu ritme, sense haver de posar-los a taula immediatament. Les olives, les nous, la mel, el vinagre o la sal de llocs especials del món també aporten sofisticació.
Regals que ocupen espai, una mala idea
Victoria Moore, experta enològica del Telegraph, coincideix en aquests detalls i afegeix que mai s'han de regalar coses que ocupin espai a les cases, ja que poden aconseguir l'efecte contrari i no ser ben vistes per l'amfitrió. Per tant, res d'espelmes aromàtiques ni similars.
Encara que portar una ampolla de vi quan som convidats a un àpat segueix sent un costum estès, cada vegada més experts suggereixen optar per regals més duradors i apreciats, com l'oli d'oliva de qualitat. Altres opcions gastronòmiques especials o productes gourmet també són una bona alternativa per agrair als amfitrions la seva hospitalitat sense obligar-los a consumir-los immediatament.