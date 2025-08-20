ALIMENTACIÓ SALUT
Ni kiwi ni papaia: la fruita desconeguda al nostre país amb poder antioxidant superior i baix nivell de sucre
Aquest fruit infravalorat a Espanya conté 50 vegades més vitamina C que les taronges i destaca per les seues propietats saludables
El món dels superaliments no deixa de sorprendre’ns i el camu camu es posiciona com un dels grans desconeguts a Espanya. Aquesta fruita originària de la regió amazònica destaca pel seu extraordinari contingut de vitamina C, superant amb escreix els aliments que tradicionalment associem amb propietats antioxidants com kiwis, taronges, papaies o maduixes.
Les dades són contundents: el camu camu (myrciaria dubia) conté gairebé 3.000 mil·ligrams de vitamina C per cada 100 grams, la qual cosa suposa una concentració 50 vegades superior a les taronges. Aquesta impressionant aportació nutricional es combina amb un baix nivell de sucre, convertint-lo en una alternativa saludable per als qui busquen aliments funcionals sense comprometre la seua ingesta calòrica.
La vitamina C conté un alt percentatge d'antocianina, una substància que actua com a antioxidant. Però a més, l'antocianina podria contribuir a la prevenció de malalties cardiovasculars, així com d'alguns tipus de càncer. D'altra banda, la vitamina C també ajuda a la formació del col·lagen dels ossos, els cartílags, els músculs i els vasos sanguinis.
El paper antioxidant del camu camu es completa gràcies al seu elevat seu contingut en fenols, tanins i vitamina A.
El camu camu és un arbust que es desenvolupa en forma silvestre en els sòls al·luvials inundats durant l'època de pluges. Pot arribar a mesurar fins a 8 metres d'altura i es conrea com a fruitera.